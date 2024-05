Confira como foi a inauguração do Centro Municipal de Educação Infantil Arco-Íris

Inauguração do Centro Municipal de Educação Infantil Arco-Íris (Foto: Junior Origem)

A inauguração do Centro Municipal de Educação Infantil Arco-Íris, sexta creche entregue pela gestão atual, ocorreu neste sábado (11) no bairro Liberdade I. Estiveram presentes o prefeito Dr. Marcelo Belitardo, secretários municipais, representantes do Legislativo, imprensa e a comunidade em geral.

Tanto esta como as demais cinco creches já entregues deveriam ter sido viabilizadas pelas últimas gestões devido ao convênio com o Governo Federal em 2013. A gestão atual, atenta às necessidades dos teixeirenses, prosseguiu com a obra a partir de recursos próprios do município, buscando oferecer mais um ambiente educacional de qualidade de forma rápida, responsável e transparente.

Inauguração do Centro Municipal de Educação Infantil Arco-Íris (Fotos: Junior Origem)

Para Lucilene Rodrigues, diretora da unidade, “esta é mais uma obra belíssima para o bem-estar das nossas crianças. Estou há 26 anos na educação e nenhuma outra administração teve o mesmo comprometimento com o ensino da nossa cidade. Isso toca o coração de uma comunidade que merece”.

O equipamento segue o modelo Tipo 2, padrão apresentado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), com capacidade de atendimento de até 188 crianças, em dois turnos (matutino e vespertino), ou 94 crianças em período integral.

“É a dedicação e o compromisso de uma gestão eficiente e atenta também aos bairros que jamais tiveram a presença do serviço público”, destacou o vereador Mateus Guerra. Já para o presidente da Câmara Municipal, o vereador Tequinha Brito, “também temos investimento como a reforma de escolas, por exemplo. O trabalho da Prefeitura continua com o objetivo de beneficiar a população em todas as áreas”.

“Muitas famílias ficarão felizes em saber que seus filhos estão em um espaço acolhedor e que vai ajudá-los a se desenvolver enquanto cidadãos “, celebrou Regiane Chuaith, secretária de Educação. “Não é só a criação de novas possibilidades, mas a promoção na equidade de ensino para que instituições públicas explorem todo seu potencial“.

“Toda obra entregue, todo serviço inédito implementado, faz parte de minha obrigação enquanto gestor. Estamos em um lugar antes abandonado, e que representava um desrespeito ao uso dos recursos públicos. O empenho para fazer Teixeira evoluir continua, trazendo resolutivas para os problemas e construindo uma cidade maravilhosa para um povo maravilhoso”, disse o prefeito Dr. Marcelo Belitardo.

Inauguração do Centro Municipal de Educação Infantil Arco-Íris (Fotos: Junior Origem)

