Confira como foi o evento para debater a SAF do Vitória

Na última segunda-feira (4), no Hotel Quality, em Salvador, o Vitória realizou um evento para debater a implementação do modelo de SAF (Sociedade Anônima do Futebol) no clube.

O workshop (encontro com objetivo de aprofundar conhecimentos em um tema específico) foi exclusivo para os membros dos Conselhos Deliberativo, Gestor e Fiscal do Leão. O evento foi transmitido ao vivo pela TV Vitória, canal oficial do clube no YouTube.

Os palestrantes do workshop foram os advogados André Sica, Octávio Vidigal e Danielle Maiolini, do escritório CSMV, responsável pelo processo de SAF do Vitória e em vários clubes brasileiros como Cruzeiro, Botafogo e Bahia.

No começo do evento, o presidente do Vitória, Fábio Mota, explicou que a reunião buscava “entender os modelos de SAF” e comentou que este é o momento oportuno para dar início ao processo.

“Eu sempre disse que não havia motivo para um time na Série C virar SAF. Isso só beneficia quem comprasse a agremiação, que ia comprar barato, chegaria na Série A como chegou e ganharia quem fez o investimento na Série C. Sempre fui contra SAF na Série C e na Série B. Eu sou a favor de debater a SAF. Hoje o Vitória é uma instituição respeitada e temos que ter cuidado porque deu muito trabalho para chegar até aqui”, disse Fábio Mota.

Na sequência, André Sica explicou o processo e cronograma de constituição da SAF. Segundo o advogado, o processo deve durar em torno de seis a nove meses, com previsão de abril de 2025.

“A gente já fez uma série de solicitações de documentos para que a gente possa ver como está a situação do clube. Estamos nesta parte do processo. Depois do workshop, chegamos no plano e modelo de negócio. Daí, começa a percorrer algumas exigências estatutárias. Primeiro, a emissão do parecer do Conselho Fiscal aprovando o plano e modelo de negócio. Segundo, a constituição da Comissão Especial e elaboração da versão do plano final do modelo de negócios. Depois, a aprovação o plano no Conselho Deliberativo e a aprovação do plano na Assembleia Geral. A partir daí, iniciamos os trabalhos de implementação e constituição da SAF para depois concluir a transferência do futebol para SAF”, disse o advogado.