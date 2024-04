Confira como o Programa Melhor em Casa é avaliado por usuário

Atendimento do Programa Melhor em Casa (Foto: Junior Origem)

O supervisor de vendas Davi Souza tem dado assistência à sogra durante o agravamento do quadro de saúde dela, e a eficácia do tratamento tem sido proporcionada, também, pela equipe do Programa Melhor em Casa em Teixeira de Freitas: “a equipe tem sido maravilhosa, os profissionais bastante atenciosos; isso é muito bom para a recuperação dela”.

Conforto e adaptação dos pacientes para sua rápida recuperação são prioridades do serviço, que conta com uma equipe composta por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, fonoaudióloga, psicóloga, nutricionistas e assistente social. Outra atuação de destaque do programa é a ajuda na capacitação de familiares para a continuidade dos cuidados. “Dou nota 10 para toda a equipe”, disse Davi.

Atendimento do Programa Melhor em Casa (Fotos: Junior Origem)

