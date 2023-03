Confira o avanço do serviço de pavimentação na Avenida das Galáxias

Serviço de pavimentação na Avenida das Galáxias (Foto: Wesley Morau)

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas — através da Secretaria de Projetos Estratégicos — prossegue com a obra de pavimentação da Avenida das Galáxias, localizada no bairro Bonadiman, e ruas adjacentes.

A ação, no momento, tem como foco a própria avenida, com a execução de terraplanagem, preparo de solo e imprimação para futura camada asfáltica de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ). Devido ao intenso fluxo de veículos, o procedimento é realizado em uma via por vez.

Após a pavimentação, a Avenida das Galáxias receberá o serviço de paisagismo, com a implementação de canteiro central, ciclovia, sinalização e passeios com acessibilidade.

