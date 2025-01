Confira o Olhar Digital News na íntegra (03/01/2025)

Confira os destaques da edição desta sexta-feira (03):

Calor extremo: o que esperar para 2025?

2024 foi o ano mais quente já registrado no nosso planeta. O recorde foi um reflexo das mudanças climáticas, que causaram eventos trágicos e deixaram milhões de pessoas refugiadas. A previsão para 2025 não é tão positiva: a expectativa é que os termômetros fiquem acima da média histórica mais uma vez.

O Ano-Novo dos marcianos seria um pouco diferente (se eles existirem)

No último dia 1º de janeiro, comemoramos mais um Ano-Novo, o que significa que o planeta completou a órbita ao redor do Sol. Esse processo leva 365 dias, seis horas e nove minutos.

Mas e em Marte? Se marcianos existirem, o Ano-Novo por lá seria um pouco diferente, já que a órbita é diferente: exatos 687 dias. Ou seja, os extraterrestres levariam o dobro de tempo que nós.

Bilhões de microplásticos estão presentes onde você menos imagina

Um estudo da Universidade Autônoma de Barcelona descobriu algo preocupante: até os saquinhos individuais de chá (aqueles que mergulhamos na água) liberam microplásticos. Usando técnicas a laser, a equipe observou que eles podem soltar bilhões de partícula a cada milímetro de líquido.

Supervulcões podem acordar em breve

Erupções vulcânicas acontecem com certa frequência – a última, por exemplo, foi há poucas semanas, em 23 de dezembro, com o Kīlauea no Havaí. No entanto, há centenas de anos não presenciamos erupções tão selvagens.

Segundo especialistas, isso deve mudar nos próximos anos. Ele aponta a chance de 1 em 6 de uma erupção massiva ainda neste século. E isso não é questão de “se”, mas “quando”. Nesse caso, os impactos econômicos serão desastrosos.

Fim de semana traz “eclipse” de Saturno

Neste sábado (4), entre 11h58 e 15h43 (pelo horário de Brasília), Saturno será encoberto pela Lua, em uma espécie de “eclipse” – que, na verdade, se chama ocultação lunar.

O fenômeno poderá ser observado na Europa, África, oeste da Rússia e leste da Groenlândia. Já no Brasil, a visibilidade estará ofuscada pela luz do dia. No entanto, ainda poderemos ver a Lua e Saturno durante a noite. Em São Paulo, por exemplo, a dupla será observável por três horas, a partir das 19h25.

