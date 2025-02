Confira o Olhar Digital News na íntegra (03/02/2025)

Confira os destaques do Olhar Digital News desta segunda-feira (03):

Árvores estão ‘viajando’ entre a Amazônia e a Mata Atlântica

A Amazônia e a Mata Atlântica são separadas por centenas de quilômetros, mas compartilham muitas espécies de árvores, o que sempre despertou a curiosidade dos cientistas. Um novo estudo revelou que esse fenômeno acontece há milhares de anos de um jeito curioso: as sementes viajam usando os rios como uma espécie de “rodovia”.

Ponto-chave da evolução da vida complexa é reproduzido em laboratório

Pesquisadores conseguiram recriar em laboratório um dos fenômenos mais importantes da evolução da vida: a endossimbiose, processo em que uma célula vive dentro de outra, formando uma relação simbiótica. Esse avanço pode revolucionar a biotecnologia e nosso entendimento sobre a vida complexa.

Japão lança primeiro satélite de 2025 com sucesso

O Japão deu o pontapé inicial nas missões espaciais do país em 2025. Na manhã de domingo, o satélite de navegação Michibiki 6 foi lançado à órbita geoestacionária da Terra a bordo do foguete H3. O objetivo é melhorar a precisão do sinal GPS no Japão e regiões próximas.

Luzes brancas na aurora boreal intrigam cientistas

No céu do norte, além das belas e tradicionais auroras vermelhas e verdes, pesquisadores canadenses encontraram fitas brancas luminosas e entrelaçadas. Uma análise da Universidade de Calgary, no Canadá, revelou que as fitas têm uma origem diferente da que se pensava.

IA revela origem dos “blocos de construção da vida” no planeta anão Ceres

A inteligência artificial realizou uma nova análise do planeta anão Ceres e pode mudar o que se pensava sobre a origem das moléculas orgânicas presentes no astro. Utilizando dados da missão Dawn, a pesquisa sugere que “blocos de construção da vida” no planeta podem ter vindo de asteroides.

