Confira o Olhar Digital News na íntegra (04/02/2025)

Confira os destaques do Olhar Digital News desta terça-feira (04):

Donald Trump cria fundo para comprar TikTok

Donald Trump continua buscando formas de evitar o possível banimento do TikTok nos Estados Unidos. Agora, o presidente norte-americano assinou um decreto que determina que os departamentos do Tesouro e do Comércio criem um fundo soberano que poderia comprar a rede social. A intenção é levantar a quantia necessária nos próximos 12 meses.

IA cria, mas quem é o dono? EUA definem novas regras

Se uma pessoa cria uma obra artística usando inteligência artificial, de quem é a autoria? Esse é um dilema para artistas, empresas e até usuários que usam as ferramentas de IA.

Para tentar organizar esse cenário, o Escritório de Direitos Autorais dos Estados Unidos estabeleceu novas regras. Agora, apenas obras que passam por edição ou modificação humana podem receber proteção autoral. Comandos simples não garantem direitos.

Relevo colossal da era do gelo descoberto no Mar do Norte

Pesquisadores descobriram marcas no fundo do Mar do Norte que contam a história de uma era gelada da Terra. São enormes formações milenares que parecem arranhões gigantes, com uma origem peculiar: foram causadas por apenas uma placa de gelo.

Cientistas dão passo importante para criar vida em laboratório

Pesquisadores australianos conseguiram um feito impressionante: criaram do zero o genoma completo de uma levedura, com alterações para torná-lo mais resistente. A conquista é um passo importante em direção à vida sintética (feita em laboratório) e mostra o potencial dos produtos sintéticos, como alimentos e medicamentos.

Quadrado no chão de Marte: marca alienígena ou ilusão de ótica?

Uma imagem capturada pela Sonda Global de Marte, da NASA, causou alvoroço nas redes sociais nos últimos dias. A fotografia mostra uma formação rochosa aparentemente quadrada na superfície do Planeta Vermelho. Seriam aliens? A resposta é mais comum do que parece.

O Olhar Digital News vai ao ar de segunda a sexta-feira em nossas redes sociais!

O post Confira o Olhar Digital News na íntegra (04/02/2025) apareceu primeiro em Olhar Digital.