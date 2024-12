Confira o Olhar Digital News na íntegra (06/12/2024)

Estes são alguns destaques da edição desta sexta-feira (06):

Sinais orgânicos são identificados no segundo mundo mais aquático do Sistema Solar

Existe um lugar em nosso Sistema Solar que contém tanta água, que é chamado de mundo oceânico. Este lugar é Ceres, um planeta anão localizado no cinturão de asteroides, entre as órbitas de Marte e Júpiter.

Ao redor do Sol, Ceres é o corpo espacial com mais água depois da Terra. Mas o que torna este pequeno objeto ainda mais fascinante é a descoberta de evidências de compostos orgânicos no interior do planeta que podem ter se formado diretamente nele, e não trazidos por impactos de cometas ou asteroides, como se pensava antes.

Raios cósmicos podem revelar danos profundos da guerra na Ucrânia

Partículas subatômicas podem ajudar na avaliação de danos em prédios e pontes na Ucrânia em meio à guerra, segundo aponta a empresa GScan. Ela planeja levar ao país, assolado pelos conflitos com a Rússia, uma tecnologia que detecta os chamados múons, gerados naturalmente pela interação de raios cósmicos com a atmosfera da Terra.

Esse tipo de detecção seria eficaz para avaliar rachaduras ocultas com potencial de colapso futuro.

Bateria de diamante promete energia por 5.700 anos

Ciência avançada com foco total na sustentabilidade foi a chave para a criação de uma nova bateria de diamante de carbono-14, a primeira do tipo no mundo. Ela tem a incrível capacidade de durar 5.700 anos.

Essa tecnologia inovadora abre portas para diversas aplicações que podem mudar a maneira como lidamos com energia. A bateria foi criada em uma parceria entre a Universidade de Bristol e a Autoridade de Energia Atômica do Reino Unido.

Drone do futuro é inspirado em pássaro-robô que salta e voa

A natureza tem sido uma grande fonte de inspiração para o desenvolvimento de tecnologias inovadoras, e um novo robô é a mais recente prova disso. Cientistas da Escola Politécnica Federal de Lausanne, na Suíça, criaram uma espécie de ave robótica capaz de caminhar, saltar e até voar, tudo de forma autônoma e sem precisar de pistas de decolagem.

Ele se chama RAVEN, sigla em inglês que remete a “Veículo Robótico Inspirado em Aves para Múltiplos Ambientes”. Mas “raven” também é “corvo” em inglês, o que faz ainda mais sentido para a criação.

Titã: Será que a Misteriosa Lua de Saturno Pode Abrigar Vida?

Marcelo Zurita fala sobre a lua Titã, de Saturno, na Coluna Olhar Espacial. Ela é um lugar nas redondezas que desperta a curiosidade científica em relação à vida fora da Terra!

