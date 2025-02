Confira o Olhar Digital News na íntegra (07/02/2025)

Veja os destaques do Olhar Digital News desta sexta-feira (07):

Produzir energia limpa vai ficar ainda mais barato em 2025

As projeções para a energia limpa (como solar, eólica e baterias) são animadoras para 2025. Segundo um relatório da Bloomberg, os custos devem cair entre 22% e 49% até 2035. E já neste ano, a tendência é que os preços continuem em queda.

Um dos motivos para isso é a competitividade da China no mercado global. Os chineses estão produzindo energia verde a custos entre 11% e 64% mais baratos do que outros países.

Reino Unido vai usar cães-robôs para desativar bombas

No Reino Unido, cães-robôs concluíram testes para desativar bombas com sucesso. O equipamento é uma versão adaptada do Spot, da Boston Dynamics, equipado com sensores avançados. Para as autoridades, eles têm potencial estratégico, sendo capazes de procurar, identificar e até classificar os artefatos explosivos – mas ainda precisam de mais testes antes de entrar em operação.

Pergaminho carbonizado há 2 mil anos é recriado digitalmente

Usando tecnologia de ponta, incluindo inteligência artificial, cientistas estão gerando imagens digitais sem precedentes de um pergaminho de quase 2 mil anos, destruído pela erupção do vulcão Vesúvio, que arrasou a antiga Pompeia. Parte do conteúdo já havia sido decifrado.

Agora, os pesquisadores conseguiram “desenrolá-lo” digitalmente, revelando colunas de texto com cerca de 26 linhas cada. O grande desafio, claro, é traduzir o que está escrito.

Vida em Marte? Nova técnica de busca pode trazer respostas

A busca por vida extraterrestre sempre foi um dos maiores desafios da ciência. Pesquisadores da Universidade Técnica de Berlim, na Alemanha, encontraram uma forma de avançar nas descobertas: eles vão usar uma técnica para detectar sinais de vida em Marte e em outros planetas considerando a capacidade de microrganismos se moverem ativamente em direção a estímulos químicos.

Batmóvel? Carro elétrico da Renault promete ser o mais eficiente do mundo

Quebrar todos os recordes de autonomia e eficiência. Esse é o objetivo da Renault com o Filante Record 2025, que está em exibição no salão Rétromobile em Paris. Com visual futurista e inspiração em aviões de combate, o modelo deve passar por testes no segundo semestre desse ano. Informações de lançamento e preços não foram revelados.

