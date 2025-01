Confira o Olhar Digital News na íntegra (28/01/2025)

Confira os destaques do Olhar Digital News desta terça-feira (28):

1 em cada 4 carros vendidos em 2025 será elétrico, prevê relatório

O mercado de carros elétricos está acelerando rumo a um futuro promissor nos Estados Unidos, de acordo com um novo relatório da Cox Automotive. Mesmo com os desafios no país, as projeções para 2025 são otimistas: a expectativa é que os elétricos representem 10% do mercado total, chegando a 15% das vendas junto dos híbridos plug-ins.

Tarifas de Trump podem subir preços de celulares, notebooks e IA

O governo de Donald Trump estuda aumentar as taxas de importação de produtos eletrônicos da China. Uma das principais consequências deve ser uma disparada nos preços de notebooks, tablets e até consoles de videogame nos Estados Unidos. Um relatório da Consumer Technology Association aponta que os notebooks e tablets podem ficar até 45% mais caros; os consoles, 40%; e os smartphones, 26%.

Maior usina de energia solar do mundo vai operar 24 horas por dia

O futuro da energia limpa pode estar em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Um projeto ambicioso promete revolucionar a geração de energia solar, com a construção da maior usina desse tipo no mundo, capaz de funcionar 24 horas por dia, sete dias por semana.

A instalação terá 10 milhões de painéis solares e poderá gerar 1 gigawatt de energia por dia, o suficiente para abastecer 750 mil residências.

Tecnologia permite que tetraplégico controle drone virtual com a mente

Em um estudo publicado na revista Nature Medicine, um homem tetraplégico conseguiu controlar um drone virtual apenas pensando em mover os dedos – algo que ele não pode fazer fisicamente. A tecnologia divide a mão em três partes virtuais e traduz os pensamentos do usuário em comandos precisos, permitindo que ele manobre o drone por uma pista de obstáculos.

James Webb descobre buracos negros intrigantes no início do Universo

Mistérios intrigantes sobre o Universo primitivo foram encontrados pelo Telescópio Espacial James Webb: buracos negros supermassivos que desafiam os cálculos atuais sobre esses gigantes cósmicos.

No estudo, o Webb atuou como uma máquina do tempo, analisando sinais de como o Universo era nos primeiros momentos após o Big Bang, ou seja, na época primitiva do cosmos. Os buracos negros supermassivos foram encontrados em galáxias jovens tendo uma massa impressionante em relação às estrelas ao seu redor – algo que não vemos nas galáxias atuais.

