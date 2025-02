Confira o Olhar Digital News na íntegra (31/01/2025)

Confira os destaques do Olhar Digital News desta sexta-feira (31):

Trump pode dificultar vendas de chips da Nvidia para a China

Em mais um movimento da agenda protecionista dos Estados Unidos, o presidente norte-americano Donald Trump estuda endurecer as regras de exportação do chip H20, desenvolvido pela Nvidia especialmente para o mercado chinês. A medida já era discutida desde o governo Biden e reflete a preocupação dos EUA com o avanço tecnológico da China.

Oceanos estão aquecendo 400% mais rápido do que na década de 1980

Um alerta preocupante vem dos oceanos: um novo estudo revelou que as águas do planeta estão aquecendo de modo alarmante. Nos últimos anos, a temperatura da superfície oceânica aumentou em um ritmo superior a quatro vezes o que foi registrado no final dos anos 1980. Os pesquisadores ainda buscam entender as causas exatas desse fenômeno, mas acreditam que uma combinação de fatores, incluindo a atividade humana, está por trás desse aquecimento acelerado.

Supernovas podem decifrar a energia escura e reescrever a história do Universo

Nos próximos meses, veremos o início de uma revolução na astronomia. O Observatório Vera C. Rubin, no Chile, entrará em operação com uma missão ambiciosa: desvendar os segredos da energia escura, a misteriosa força que acelera a expansão do Universo.

Durante 10 anos, o telescópio vai monitorar o céu do hemisfério sul em busca de eventos cósmicos, como as supernovas do Tipo Ia. Essas explosões de estrelas anãs brancas funcionam como ‘faróis cósmicos’, ajudando os cientistas a medir distâncias no espaço e entender como o Universo se expande.

Segredo da Lua revelado em novo estudo

A Lua pode estar mais viva do que pensávamos! Um grupo de cientistas descobriu sinais de atividade tectônica recente no lado oculto do nosso satélite natural. A descoberta desafia a ideia de que a superfície lunar está inativa há bilhões de anos.

Novo computador quântico pode acelerar descobertas científicas

A computação quântica é uma área da tecnologia que usa as leis da física quântica para processar informações de uma forma muito mais poderosa do que os computadores tradicionais.

E é justamente nessa linha de inovação que a startup canadense Xanadu quer fazer história. Ela desenvolveu um novo computador quântico, chamado “Aurora”, que se expande de forma simples e rápida, utilizando uma tecnologia baseada em luz, e não em eletricidade, como os sistemas de empresas como Google e IBM.

