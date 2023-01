Confira o prazo para a matrícula na EJA em escolas de Teixeira de Freitas

A Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas informa que o prazo para a realização de matrículas na Educação de Jovens e Adultos (EJA) será entre os dias 30 de janeiro a 03 de fevereiro de 2023. As turmas oferecidas são do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental.

Para a realização do procedimento, os documentos necessários são: declaração de escolaridade ou histórico escolar, documentos pessoais (RG e CPF), comprovante de residência, cartão do SUS, e RG do responsável para a matrícula de menores de idade.

Confira a lista de instituições de ensino que apresentam a modalidade EJA:

Escola Municipal João Mendonça

Escola Municipal Alcenor Alves Barbosa

Escola Municipal São Lourenço

Escola Municipal Professora Geni Abutrabe Guerra Pessoa

Escola Municipal Vereador Genivaldo Bispo de Oliveira

Escola Municipal João Alves De Macedo ( Santo Antônio)

Escola Municipal Jesuíno Martins De Souza ( Cachoeira do Mato)

Escola Municipal Alfredo Félix ( Zona Rural)

Horário de atendimento nas escolas para a matrícula

7h às 11h;

13h às 17h;

19h às 22h.

