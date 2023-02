Confira o que abre e fecha no Carnaval 2023

Depois de dois anos, o Carnaval voltou e, com ele, como é esperado, as mudanças no horário de funcionamento de estabelecimentos e serviços públicos. Shoppings, centros de compras e supermercados abrem e fecham em horários diferentes do usual. Confira:

Shopping Bela Vista

O Shopping Bela Vista vai permanecer aberto durante o Carnaval, funcionando em horários especiais. Na quinta (16) e sexta (17), o empreendimento continuará funcionando normalmente, das 9h às 22h. Já no sábado (18) fechará mais cedo e estará aberto das 9h às 20h. No domingo (19), segunda (20) e terça (21) de carnaval, o funcionamento será reduzido, das 12h às 20h, sendo que na terça, apenas as operações de alimentação, lazer, GBarbosa, farmácias e ancoras estarão abertas e as demais lojas, fechadas. Já na Quarta-feira de Cinzas (22), o Bela Vista abrirá às 12h e fechará às 22h.

Shopping Center Lapa

Situado próximo aos circuitos Osmar (Campo Grande) e Batatinha (Centro Histórico), o Shopping Center Lapa tem esquema de funcionamento alterado nos dias dos festejos. Lojas, quiosques, praça de alimentação e o Cine Imperial voltam a abrir na quarta-feira (22), a partir das 12h. Confira a programação completa:

16/02

8h30 às 18h

Cinema: Sessões às 14h e às 15h30

17/02

8h30 às 17h

Cinema: Fechado

De 18/02 a 21/02, todos serviços estarão fechados.

22/02

Serviços e cinema: 12h às 20h30

Shopping Paralela

16 e 17/02 (quinta e sexta) – das 9h às 22h

18/02 (sábado) – das 9h às 21h

19 e 20/02 (domingo e segunda) – das 12h às 21h

21/02 (terça de Carnaval) – funcionam as lojas âncoras, praça de alimentação e atrações de lazer, das 12h às 21h

22/02 (quarta-feira de cinzas) – das 12h às 22h

O cinema e o boliche seguem programação normal de funcionamento. Mais informações no site https://www.shoppingparalela.com.br e redes sociais.

Home Center Ferreira Costa

18, 19 e 20/02 (sábado, domingo e segunda) – das 8h às 18h

21/02 (terça de Carnaval) – Fechado

22/02 (quarta-feira de cinzas) – das 8h às 21h

Ceasa e mercados públicos do Estado

Todos fecharão na terça-feira, a exceção do mercado da Sete Portas que funcionará normalmente

A Ceasa e os mercados do Ogunjá e de Paripe não abrirão na terça-feira (21) de carnaval. Já o mercado do Rio Vermelho ficará fechado durante três dias, no domingo (19), segunda (20) e terça (21).

Ceasa:

Abertura: Segunda, quarta e sexta, às 3h para permissionários e cargas e 4h clientes

Abertura: Terça, quinta e sábado, às 5h

Fechamento: Segunda a sexta, às 17h

Fechando sábado, às 13h

A Ceasa estará fechada na terça-feira de carnaval (21)

Mercado do Rio Vermelho:

No sábado (18), os boxes e a praça de alimentação funcionarão das 7h às 17h. Já nos dias 19, 20 e 21, o mercado estará fechado e reabrirá no dia 22, funcionando das 7h às 18h

Paripe:

Abertura: de segunda a domingo, às 5h (permissionários) e às 6h (clientes).

Fechamento: de segunda a sábado, às 18h.

Fechamento: Domingo e feriado, às 14h.

O mercado estará fechado na terça-feira de carnaval (21)

Ogunjá:

Abertura: de segunda a domingo, às 6h.

Fechamento: de segunda a sábado, às 18h.

Fechamento: Domingo e feriado, às 14h.

O mercado estará fechado na terça-feira de carnaval (21)

Sete Portas:

Abertura: de segunda a domingo, às 6h.

Fechamento: de segunda a sábado, às 17h.

Fechamento: Domingo e feriado, às 13h

Serviços municipais

Saúde – As Unidades de Pronto Atendimento (UPA), os postos de Pronto Atendimento (PA) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) funcionarão 24h todos os dias da folia. Já as unidades básicas funcionam até as 17h de quinta-feira (16) e retornam na quarta-feira de Cinzas (22), às 14h.

Educação – As escolas municipais suspendem as aulas já nesta quinta-feira (16) e retornam na quinta-feira (23).

Manutenção – Os serviços em execução ou em programação pela Secretaria Municipal de Manutenção (Seman) seguem sendo realizados normalmente. Situações especiais podem ser solicitadas através do Fala Salvador, no número 156.

Defesa Civil – A Defesa Civil de Salvador (Codesal) permanece de plantão 24h durante o Carnaval, atendendo às solicitações e demandas da cidade através do telefone 199.

Limpeza urbana – Durante a semana momesca, as operações normais de coleta da Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) serão alteradas em alguns bairros, em virtude dos horários dos circuitos de Carnaval. Entre os dias 16 e 22 de fevereiro, nos bairros da Graça, Barra, Chama-Chame, Jardim Brasil, Jardim Apipema e Calabar, a coleta será redirecionada para os horários de 3h às 7h da manhã. Nos demais bairros, a coleta seguirá o cronograma normal.

Sedur – Durante o período do Carnaval, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) fica em regime de plantão 24 horas. Os agentes atuam em quatro postos instalados nos circuitos oficiais do Carnaval, situados na Barra, Ondina, Campo Grande e Praça Castro Alves.

Já na sede da Sedur, o atendimento presencial na sede do órgão ficará suspenso entre sexta-feira (17) e quarta-feira (22), exceto para o licenciamento referente aos serviços do Carnaval.

Promoção Social – Durante o Carnaval 2023, os atendimentos agendados relacionados ao Cadastro Único, na sede da Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), no Comércio, ocorrerão na quinta (16) e sexta-feira (17). Depois disso, estarão suspensos e serão retomados na quinta-feira (23).

Os Centros de Referência da Assistência Social (Cras) funcionarão até quinta-feira (16), retomando as atividades na quinta-feira seguinte (23). Já os Centros de Referência Especializados da Assistência Social (Creas) irão funcionar na quinta (16) e sexta-feira (17), até as 17h, retornando também na quinta-feira seguinte (23) com os atendimentos.

Os equipamentos esportivos gerenciados pelos Sempre: Arena Aquática Salvador, Arena Pronaica, Complexo Tenístico da Boca do Rio, Praça da Juventude, CEU Valéria, Estação Cidadania São Marcos e Estação Cidadania Itapuã, terão funcionamento até as 17h desta quinta-feira (16), com retorno das atividades na quinta-feira (23). Durante o período do Carnaval, a Arena Aquática será utilizada por atletas de alto rendimento e a Arena Pronaica será utilizada para lazer da comunidade local.

Prefeituras-Bairro

As Prefeituras-Bairro fecham na sexta-feira (17) e retornam na quinta-feira (23). A unidade Centro, excepcionalmente, fecha nesta quarta-feira (15) e retorna na quinta (23), por questões logísticas, já que está localizada no circuito do Carnaval.



Simm e SAC do Empreendedor

Os serviços da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Semdec) funcionam até esta quinta-feira (16), com retorno no próximo dia 23.



Parques municipais

Parque da Cidade (Itaigara) funcionará de terça a sábado, das 5h às 22h, e no domingo, das 5h às 19h. O Parque dos Ventos (Boca do Rio) funcionará de terça a quinta, das 5h às 19h, e no sábado e domingo, das 5h às 20h.

Parque Lagoa dos Dinossauros (Stiep) funcionará de terça a domingo, das 8h às 17h.

Parque Lagoa dos Pássaros (Stiep) funcionará de terça a domingo, das 6h às 17h. O Jardim Botânico (São Marcos) funcionará de segunda a sexta, das 8h às 17h, e sábado, das 8h às 14h.

Serviços do INSS

As Agências da Previdência Social Comércio e Mercês, e a sede administrativa da Gerência-Executiva, na capital baiana, suspendem as atividades entre os dias 16 e 22 de fevereiro. O funcionamento será normalizado no dia 23 de fevereiro. As demais Agências da Previdência Social instaladas na capital, Região Metropolitana e municípios circunvizinhos funcionam normalmente nos dias 16 e 17 de fevereiro e retomam as atividades no dia 22 de fevereiro, a partir das 14h.

Atendimento remoto – O atendimento previdenciário também é disponibilizado em canais remotos, que são as alternativas para os dias em que as Agências da Previdência Social não funcionam. Ligando, gratuitamente, para o número 135, o cidadão conta com atendimento personalizado de segunda a sábado, das 7h às 22h (exceto em feriados nacionais). A Central 135 também terá horário especial de funcionamento no Carnaval e no sábado (18), segunda (20) e terça (21) encerrará o atendimento personalizado às 18h.

Codecon

A Diretoria de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor (Codecon) realiza a Operação Carnaval 2023, com agentes em todos os circuitos oficiais e também nos carnavais dos bairros.

A partir desta quinta (16) até a próxima terça-feira (21), os agentes da Codecon vão estar à disposição, para orientar os consumidores no Balcão do Consumidor, instalado na parte superior do Elevador Lacerda. Já a fiscalização ocorre a partir desta quarta-feira (15), em toda a cidade, com vistorias em camarotes, restaurantes, lanchonetes e bilheterias, entre outros comércios próximos às regiões da festa.

O órgão também vai atuar em parceria com o Ministério Público, para garantir que todas as normas legais estejam sendo cumpridas. Além da acessibilidade, os fiscais vão observar itens como as condições dos produtos vendidos no estabelecimento; armazenamento dos ingredientes; higiene do local; informação de preço, validade e formas de pagamento aceitas; emissão de nota fiscal e presença de um exemplar do Código de Defesa do Consumidor (CDC) visível.

Pão de Açúcar

Entre os dias 16 e 22 de fevereiro, as lojas da rede Pão de Açúcar de Salvador terão alteração no horário de funcionamento. Confira abaixo:

Costa Azul: A loja seguirá com a abertura das 7h às 21h de segunda a sábado e das 7h às 20h no domingo.

Shopping Bahia: A loja terá alterações no horário de funcionamento a partir da sexta-feira (17), abrindo das 9h às 22h. Já no sábado, domingo e segunda-feira (18, 19 e 20), a loja funcionará das 10h às 20h. Enquanto na terça e quarta-feira (21 e 22), a unidade vai funcionar das 12h às 21h.

Boulevard Shopping Camaçari

19/02/2023 (Domingo de Carnaval)

• Lojas e espaços infantis: FECHADOS.

• Praça de alimentação e Magic Games: 12h às 21h.

• Academia Smart Fit: das 8h às 14h.

• Cinema: veja a programação do dia.

20/02/2023 (Segunda-feira)

• Praça de alimentação e Magic Games: 12h às 21h.

• Academia Smart Fit: 8h às 14h.

• Lojas âncoras: das 13h às 21h.

• Demais lojas: 14h às 21h.

• Cartórios do 1º e 2º Ofício de Notas de Camaçari: FECHADOS.

• Cinema: veja a programação do dia.

21/02/2023 (Terça-feira)

• Praça de alimentação e Magic Games: 12h às 21h.

• Academia Smart Fit: FECHADA.

• Lojas âncoras: das 13h às 21h.

• Demais lojas: 14h às 21h.

• Cartórios do 1º e 2º Ofício de Notas de Camaçari: FECHADOS.

• Cinema: veja a programação do dia.

22/02/2023 (Quarta-feira de Cinzas)

• Funcionamento geral: das 12h às 21h.

• Academia Smart Fit: 6h às 23h.

• Cartórios do 1º e 2º Ofício de Notas de Camaçari: FECHADOS.

• Cinema: veja a programação do dia.

Castramóvel de Salvador

Serviço suspenso. A pausa nos atendimentos será iniciada na quinta-feira (16) e a retomada acontece na quinta (23), a partir das 8h.

