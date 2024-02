Confira o resultado do sorteio da Mega-Sena deste sábado

O sorteio do concurso 2.684 da Mega-Sena ocorreu neste sábado, 3, revelando as seis dezenas premiadas. O valor do prêmio é de R$ 94.839.718,02. Os números sorteados foram: 17-26-45-46-48-53. O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado na terça-feira, 6, e os sorteios acontecem sempre às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição. Além do modelo de aposta com seis números selecionados, que paga o prêmio principal, é possível ganhar prêmios acertando quatro ou cinco dezenas. O palpite mínimo custa R$ 5,00.

*Reportagem produzida com auxílio de IA