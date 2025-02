Já pensou ter um carro de apenas 1,34 m de comprimento? Parece inimaginável existir um veículo desse tamanho, não é mesmo? Mas, sim, há diversos automóveis que são bem pequenos e fofos. Inclusive, o Olhar Digital elaborou uma lista com os 10 menores carros do mundo. Continue a leitura e confira!

Confira os 10 menores (e mais fofos) carros do mundo

Ficou curioso para saber quais são os 10 menores carros do mundo? Abaixo, você vê a lista completa, com informações como o ano de fabricação, montadores dos automóveis, tamanho e muito mais.

1 – Peel P50

Com apenas 1,34 m de comprimento, 99 cm de largura e 1 metro de altura, o Peel P50 entrou para o Guinness Book of World Records como o menor carro do mundo a ser produzido em grande escala.

Carro azul: dianteira do menor carro do mundo (Reprodução: P50 Cars)

O veículo foi produzido pela Peel Engineering Company no Reino Unido em 1962. Ele tem espaço para apenas uma pessoa e conta com três rodas para locomoção. Ele surgiu como um modelo ultra-compacto e econômico para os deslocamentos urbanos.

Movido à gasolina, o carro possui um motor de 49cc e velocidade que pode chegar a 60 km/h. Além disso, ele possui apenas uma porta, um limpador de para-brisa e um farol. Na parte interna, há dois dedais, uma alavanca de câmbio, um velocímetro e um volante. O automóvel suporta apenas um adulto e uma pequena bagagem, como uma sacola de compras.

Uma curiosidade sobre o Peel P50 é que ele já bateu o recorde de viagem mais longa percorrida por sua categoria.

2 – Renault Twizy

Modelo muito mais recente de veículo pequeno, o Renault Twizy foi apresentado em 2009 durante a feira automobilística Frankfurt Motor Show. O automóvel possui apenas 2,34 m de comprimento e 1,23 m de largura. O seu motor é elétrico e conta com uma bateria capaz de durar 100 km.

Frota de veículos Renault Twizy (Divulgação: Renault)

Ele é um veículo de quatro rodas, com dois lugares e que vem equipado com tecnologias automotivas como cintos de segurança e airbag para o condutor. O automóvel possui duas versões, uma de 45 km/h e outra de 80 km/h.

3 – Buddy Electric

Veículo urbano elétrico norueguês, o Buddy Electric tem 244 cm de comprimento, 143 cm de largura e 144 cm de altura, e foi lançado nos anos 2000. Ele acomoda até 3 pessoas em seu interior.

Carro elétrico Buddy Electric (Reprodução: @WORLDCARSCollection/YouTube)

Sua bateria leva entre seis e oito horas para carregar completamente ou uma hora para obter uma carga parcial, capaz de permitir ao veículo o deslocamento de 10 km.

4 – Romi Isetta

Muito conhecido no mundo inteiro, o Romi Isetta foi lançado no Brasil em 1956, sendo um dos primeiros veículos fabricados no país. Porém, sua produção é originária da Itália, em 1952, com a produção da Iso Autovericoli, uma empresa que até então produzia apenas triciclos.

Carro Romi-Isentta na cor vermelha (Reprodução: Romi-Isetta Brasil/Facebook)

A versão brasileira chegou ao país pelas mãos da Romi S.A, uma indústria de Américo Emílio Romi, a qual possuía sede em Santa Bárbara, cidade localizada no interior de São Paulo. A empresa obteve os direitos para produção no Brasil.

O carro pesava 350 quilos e tinha 2,28 m de comprimento e 1,38 de largura. Além disso, seu design contava com apenas uma porta, banco único que suportava até dois adultos de médio porte e uma criança pequena.

O motor do automóvel era de dois tempos bicilíndrico, com 9,5 cavalos de potência e velocidade máxima de 85 km/h. Ele era movido à gasolina e possuía um câmbio de quatro marchas. Vale ressaltar que em 1959, a BMW assumiu a produção do veículo no Brasil e mudou algumas características deles, como o motor, que passou a ser de quatro tempos monocilíndrico, capaz de entregar 298 cilindradas e 13 cavalos.

5 – Smart ForTwo

Apesar de ter apenas 2,69 m de comprimento por 1,66 m de largura, o Smart ForTwo é um dos menores carros do mundo mais completos dessa lista. Ele vem equipado com ar-condicionado, farol de neblina, direção elétrica e som com MP3 nas versões Coupe, que possui teto panorâmico plástico, além de Cabriolet, uma capota de lona elétrica.

Carro laranja de modelo Smart ForTwo (Reprodução: @VariousPhotography/Pixabay)

Ele foi fabricado pela marca automotiva Smart, lançado em 1998 e conta com espaço para duas pessoas. O seu motor é 1.0 turbo de três cilindros. Além disso, o modelo possui porta-malas de 220 litros e câmbio automático. Há versões com motor a combustão e elétrico.

6 – Tango

Fabricado pela Commuters Cars nos Estados Unidos, o Tango é um pequeno carro de apenas 1 metro de largura por 2,8 m de comprimento. O modelo conta com dois motores elétricos que proporcionam potência de 810 cv. Sua aceleração vai de 0 a 100 km/h em 3,2 segundos e pode atingir até 283 km/h.

Carro vermelho de modelo Tango da Commuter Cars (Reprodução: Mad4Wheels)

Internamente, ele comporta até duas pessoas, com um banco na parte da frente e outro na traseira do veículo. Ele não possui bagageiro. No entanto, há item de segurança, como uma gaiola de proteção no interior e bancos Sparco com cintos multipontos.

Outro detalhe importante é que as baterias dele pesam 907 kg e foram colocadas na parte interior do carro, mantendo o centro de gravidade mais baixo, o que ajuda a evitar possíveis tombamentos.

7 – Micro Microlino 2.0

O Micro Microlino foi lançado pela montadora Micro Mobility Systems no Salão de Mobilidade IAA em Munique (Alemanha). Ele é uma releitura do Romi Isetta, sendo considerado a versão elétrica do carro brasileiro.

O automóvel é elétrico e foi lançado em três versões: a Urban, que é considerada a mais básica e possui uma bateria de 6 kWh, com autonomia de 90 quilômetros. A Dolce, que conta com uma bateria de 10,5 kWh e pode rodar até 175 quilômetros. E, a Competizione, com bateria de 14 kWh e capacidade para chegar aos 230 quilômetros. Sua velocidade máxima é de 90 km/h.

O Micro Microlino 2.0 suporta até duas pessoas, que podem entrar e sair pela parte frontal do carro, pois ele não tem portas. Sua maçaneta é um botão. Destaque também para a tela sensível ao toque, a qual possui pareamento via Bluetooth.

O porta-malas dele possui a capacidade de 220 litros, o que, de acordo com a marca, pode comportar até três engradados de cerveja.

8 – Tata Nano

O Tata Nano é um veículo fabricado pela Tata Motors, empresa indiana do Grupo Tata. Ele foi apresentado a primeira vez no Salão de Nova Délhi (Índia), em 2008, e ganhou muita fama por, na época, ser o carro mais barato do mundo.

Tata Nanon na cor azul (Divulgação: Tata Motors)

O Tata Nana possui 3 m de comprimento e um motor de apenas 624 cm³ de cilindrada. Na época, ele custava R$ 4.000. Isso porque ele era bem simples, sem recursos como ar-condicionado, direção com assistência, airbag e outros.

Conforme informações da fabricante, o carro tem capacidade para chegar a 105 km/h. Além disso, ele possui 4 marchas e suporta até 4 pessoas.

9 – Honda NeuV

O Honda NeuV foi apresentado pela marca japonesa em 2017. Ele tem como grande diferencial a “habilidade” de reagir às emoções do condutor, podendo interpretar ações tomadas por ele e, assim, tomar as próprias decisões.

Ele é 100% elétrico e muito moderno. Seu design, por exemplo, conta com bastante vidro, as portas se abrem para trás em um ângulo de 90 graus, a tela touchscreen se estende pelo painel inteiro. O veículo possui dois bancos e espaço para colocar bagagens ao fundo.

10 – Kenguru

Este é o primeiro microcarro fabricado para cadeirantes. Ele foi projetado pela Community Cars, é totalmente elétrico e pode atingir a velocidade máxima de 45 km/h, além de ter a autonomia um pouco maior do que 100 quilômetros.

Ele leva oito horas para ser totalmente carregado e pode ser utilizado por apenas uma pessoa, que entra no veículo por meio de uma porta única, que se abre e se torna uma rampa para o usuário subir sem dificuldades.

