Confira os 10 piores filmes de 2024, segundo a crítica

O fim do ano chegou, trazendo o momento das tradicionais retrospectivas e listas sobre os melhores destaques de 2024.

No entanto, não são só as produções bem-sucedidas que ganham atenção nessa época. Também é hora de olhar para o que não deu certo e as decepções que marcaram o ano.

Pensando nisso, preparamos uma lista com os 10 piores filmes de 2024, segundo a crítica especializada. Para isso, nos baseamos nos principais agregadores de críticas e sites especializados em cinema.

Borderlands (2024) / Credito: Lionsgate Films (divulgação)

Hellboy e o Homem Torto (2024)

Coringa: Delírio a Dois (2024)

O Exorcismo (2024)

Os Estranhos: Capítulo 1 (2024)

Rebel Moon – Parte 2: A Marcadora de Cicatrizes (2024)

O Corvo (2024)

Feios (2024)

Borderlands: O Destino do Universo Está em Jogo (2024)

Madame Teia (2024)

Unfrosted (2024) / Credito: Netflix (divulgação)

Avaliações:

Rotten Tomatoes: 40%

Metacritic: 42/100

IMDb: 5,5/10

Letterboxd: 2.1/5

Dirigido e estrelado por Jerry Seinfeld, a comédia “A Batalha das Pop-Tarts” é vagamente baseada na história real da criação dos biscoitos que dão nome ao filme.

Lançado pela Netflix, o longa não faz jus à reputação do renomado comediante, conhecido por sua aclamada sitcom dos anos 90, “Seinfeld”. Um dos principais pontos das críticas negativas foi justamente a falta de graça do filme.

Onde assistir: Netflix

Hellboy e o Homem Torto (2024)

Hellboy: The Crooked Man (2024) / Credito: Ketchup Entertainment (divulgação)

Avaliações:

Rotten Tomatoes: 39%

Metacritic: 45/100

IMDb: 4,5/10

Letterboxd: 2.4/5

A nova empreitada do herói Hellboy nos cinemas deixou a desejar, segundo a mídia especializada. Os aspectos técnicos do longa foram um dos pontos mais criticados.

Ambientada nos anos 50, a trama segue Hellboy (Jack Kesy) e uma agente novata que descobrem uma comunidade dominada por bruxas, liderada pelo demônio “O Homem Torto”.

Onde assistir: alugar e comprar no Amazon Prime Video, YouTube Filmes e Apple TV

Coringa: Delírio a Dois (2024)

Joker: Folie à Deux (2024) / Credito: Warner Bros. Pictures (divulgação)

Avaliações:

Rotten Tomatoes: 32%

Metacritic: 45/100

IMDb: 5,2/10

Letterboxd: 2.4/5

A aguardada sequência de “Coringa” (2019) foi uma enorme decepção. Mal recebida pela mídia especializada em geral, a produção foi considerada enfadonha e criticada por ser um musical que parece ter vergonha de assumir seu gênero.

Na trama, Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) conhece Harley Quinn (Lady Gaga) enquanto está preso no Arkham State Hospital.

Onde assistir: Max

O Exorcismo (2024)

The Exorcism (2024) / Credito: Vertical (divulgação)

Avaliações:

Rotten Tomatoes: 28%

Metacritic: 46/100

IMDb: 4,2/10

Letterboxd: 1.8/5

No terror sobrenatural “O Exorcismo”, Russell Crowe interpreta um ator que começa a exibir um comportamento perturbador e agressivo no set de filmagens. Preocupada, sua filha (Ryan Simpkins) tenta entender o que está acontecendo.

A recepção crítica foi amplamente negativa, com o filme sendo descrito como medíocre e recorrendo a clichês para se desenvolver.

Onde assistir: alugar e comprar no Amazon Prime Video, YouTube Filmes e Apple TV

Os Estranhos: Capítulo 1 (2024)

The Strangers: Chapter 1 (2024) / Credito: Lionsgate (divulgação)

Avaliações:

Rotten Tomatoes: 21%

Metacritic: 43/100

IMDb: 4,6/10

Letterboxd: 1.9/5

O mais recente título da franquia de filmes “Os Estranhos” recebeu uma ampla recepção negativa da crítica especializada. Os principais pontos de crítica foram o roteiro e o desenvolvimento da trama e dos personagens.

A história segue um casal aterrorizado por psicopatas mascarados.

Onde assistir: alugar e comprar no Amazon Prime Video, YouTube Filmes, Microsoft Store e Apple TV

Rebel Moon – Parte 2: A Marcadora de Cicatrizes (2024)

Rebel Moon – Part Two: The Scargiver (2024) / Credito: Netflix (divulgação)

Avaliações:

Rotten Tomatoes: 16%

Metacritic: 35/100

IMDb: 5,3/10

Letterboxd: 1.9/5

A parte 2 de “Rebel Moon” teve ampla recepção negativa da mídia especializada, que avaliou o filme como chato e nada inspirado.

Na trama, Kora (Sofia Boutella) e os guerreiros sobreviventes se preparam para defender seu novo lar contra o Motherworld.

Onde assistir: Netflix

O Corvo (2024)

The Crow (2024) / Credito: Lionsgate Films (divulgação)

Avaliações:

Rotten Tomatoes: 22%

Metacritic: 30/100

IMDb: 4,7/10

Letterboxd: 2.1/5

A mais recente adaptação da série de quadrinhos “O Corvo” fracassou tanto nas bilheteiras quanto na recepção crítica. As avaliações da mídia especializada, em geral, sobre o filme podem ser definidas como “sem imaginação”.

Na trama, um homem (Bill Skarsgård) retorna dos mortos como o Corvo para vingar sua morte e a de sua namorada (FKA Twigs).

Onde assistir: alugar e comprar no Amazon Prime Video, YouTube Filmes e Apple TV

Feios (2024)

Uglies (2024) / Credito: Netflix (divulgação)

Avaliações:

Rotten Tomatoes: 16%

Metacritic: 34/100

IMDb: 4,7/10

Letterboxd: 1.4/5

Baseado no romance de Scott Westerfeld, a ficção científica distópica da Netflix, “Feios”, foi massacrada pela crítica. Todos os aspectos do filme foram mal avaliados, com destaques negativos para as atuações, o roteiro e a criação do universo.

O longa se passa em uma distopia onde as pessoas são consideradas “feias” até serem transformadas em “bonitas” por meio de uma cirurgia estética extrema ao completarem 16 anos.

Onde assistir: Netflix

Borderlands: O Destino do Universo Está em Jogo (2024)

Borderlands (2024) / Credito: Lionsgate Films (divulgação)

Avaliações:

Rotten Tomatoes: 10%

Metacritic: 26/100

IMDb: 4,6/10

Letterboxd: 1.5/5

Baseado na série de videogames desenvolvida pela Gearbox Software, “Borderlands” foi um fracasso crítico e comercial. Com críticas negativas em praticamente todos os seus aspectos, o filme também foi considerado genérico e inócuo.

Na trama, a fora-da-lei Lilith (Cate Blanchett) forma uma aliança com uma equipe de heróis improváveis para encontrar uma menina desaparecida.

Onde assistir: alugar e comprar no Amazon Prime Video, Microsoft Store, YouTube Filmes e Apple TV

Madame Teia (2024)

Madame Web (2024) / Credito: Sony Pictures Releasing (divulgação)

Avaliações:

Rotten Tomatoes: 11%

Metacritic: 26/100

IMDb: 4,0/10

Letterboxd: 1.5/5

A recepção crítica de “Madame Teia” foi desastrosa. O consenso avalia o filme como vergonhoso, embaraçoso, estranho, maçante e incompetente em todos os aspectos.

Considerado um dos piores filmes de quadrinhos já feitos, “Madame Teia” também foi um enorme fracasso de bilheteria e desagradou a grande maioria do público.

Quarto filme do universo do Homem-Aranha da Sony, o longa conta a história de origem de Cassandra Webb (Dakota Johnson).

Onde assistir: Max

