Confira os 7 filmes de terror que já foram indicados à categoria de Melhor Filme no Oscar

Embora o terror seja um dos gêneros mais populares e que atrai grande público ao cinema, ele costuma ser negligenciado nas principais premiações da indústria. O Oscar, a mais prestigiada cerimônia do cinema americano, costuma negligenciar esse gênero.

Além disso, quando filmes de terror recebem indicações ao Oscar, raramente são para o prêmio principal, “Melhor Filme”. No entanto, houve sete exceções que desafiaram essa tendência.

Quer saber quais foram esses filmes de terror indicados ao “Oscar de Melhor Filme”? Continue lendo para descobrir.

The Silence of the Lambs (1991) / Crédito: Orion Pictures (divulgação)

O Exorcista (1973)

The Exorcist (1973) / Crédito: Warner Bros. (divulgação)

O impacto cultural de “O Exorcista” em seu lançamento tornou-o o primeiro filme de terror a ser indicado ao Oscar de “Melhor Filme”. A indicação ocorreu na 46ª cerimônia, que premiou as produções de 1973. No entanto, o vencedor da categoria foi “Golpe de Mestre”, um clássico do gênero de roubo.

No entanto, “O Exorcista” concorreu em outras nove categorias e venceu em duas: Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Som.

Dirigido por William Friedkin, o longa é uma adaptação do romance de William Peter Blatty, que também foi responsável pelo roteiro.

A história retrata a possessão de uma garota e a tentativa de libertá-la por meio de um exorcismo conduzido por dois padres. O elenco inclui Ellen Burstyn, Max von Sydow, Jason Miller e Linda Blair.

Onde assistir: Max.

Tubarão (1975)

Jaws (1975) / Crédito: Universal Pictures (divulgação)

Um mega sucesso comercial, “Tubarão” é um protótipo dos filmes blockbusters. Diante de tanto sucesso, o longa recebeu a indicação a Melhor Filme na 48ª cerimônia do Oscar, que premiou os lançamentos de 1975. Porém, quem acabou vencendo foi a comédia dramática “Um Estranho no Ninho”.

Contudo, “Tubarão” foi indicado a outras três categorias e venceu todas elas: Melhor Montagem, Melhor Trilha Sonora e Melhor Som.

Dirigido por Steven Spielberg, o filme acompanha um policial (Roy Scheider), um biólogo marinho (Richard Dreyfuss) e um caçador (Robert Shaw) que tentam capturar um tubarão responsável por atacar banhistas em uma cidade litorânea.

Onde assistir: Amazon Prime Video Telecine



O Silêncio dos Inocentes (1991)

The Silence of the Lambs (1991) / Crédito: Orion Pictures (divulgação)

O primeiro e até agora o único longa de terror a ganhar o Oscar de Melhor Filme foi “O Silêncio dos Inocentes”. Isso ocorreu na 64ª cerimônia, que premiou os filmes lançados em 1991.

No total, “O Silêncio dos Inocentes” recebeu 7 indicações e venceu 5. No entanto, o filme ganhou justamente nas cinco principais categorias: Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Ator, Melhor Atriz e Melhor Roteiro Adaptado.

Com direção de Jonathan Demme, o longa é uma adaptação do romance de Thomas Harris. A trama segue uma jovem estagiária do FBI (Jodie Foster) que está à caça de um serial killer (Ted Levine) de mulheres.

Para capturá-lo, ela busca o conselho de Hannibal Lecter (Anthony Hopkins), um psiquiatra e serial killer canibal encarcerado.

Onde assistir:

MGM+ Apple TV Channel

MGM+ Amazon Prime Channel

O Sexto Sentido (1999)

The Sixth Sense (1999) / Crédito: Buena Vista Pictures Distribution (divulgação)

Escrito e dirigido por M. Night Shyamalan, “O Sexto Sentido” encantou público e crítica. Segunda maior bilheteria de 1999, o longa gerou grande impacto por causa de seu plot twist no final.

Isso resultou na sua indicação a Melhor Filme na 72ª cerimônia do Oscar, que premiou os filmes lançados em 1999. Porém, foi “Beleza Americana” quem levou a estatueta nesta categoria.

Além de “Melhor Filme”, “O Sexto Sentido” recebeu mais 5 indicações. Na trama, um psicólogo infantil (Bruce Willis) tenta ajudar um paciente (Haley Joel Osment) que afirma poder ver e falar com os mortos.

Onde assistir: Disney+.

The Sixth Sense (1999) / Crédito: Buena Vista Pictures Distribution (divulgação)

Leia mais:

Cisne Negro (2010)

Black Swan (2010) / Crédito: Fox Searchlight Pictures (divulgação)

Elogiado pela crítica, “Cisne Negro” foi indicado a Melhor Filme na 83ª cerimônia do Oscar, que premiou os filmes lançados em 2010. No entanto, quem venceu nessa categoria foi o drama “O Discurso do Rei”.

Contudo, o thriller psicológico recebeu quatro outras indicações, e Natalie Portman venceu como Melhor Atriz.

Dirigido por Darren Aronofsky, a trama segue uma bailarina (Portman) que luta para manter sua sanidade após obter o papel principal em “O Lago dos Cisnes”.

Onde assistir: Disney+



Corra! (2017)

Get Out (2017) / Crédito: Universal Pictures (divulgação)

Sucesso crítico e comercial, “Corra!” foi indicado a Melhor Filme na 90ª cerimônia do Oscar, que premiou os filmes lançados em 2017. Porém, o filme perdeu para “A Forma da Água”.

No entanto, “Corra!” recebeu outras três indicações e ganhou o Oscar de Melhor Roteiro Original.

Na trama, um jovem negro (Kaluuya) viaja para conhecer a família de sua namorada branca, mas se depara com segredos sinistros.

Onde assistir: Amazon Prime Video Globoplay (plano padrão com anúncios)



A Substância (2024)

The Substance (2024) / Crédito: Mubi (divulgação)

Filme de terror corporal, “A Substância” recebeu 5 indicações ao Oscar, incluindo Melhor Filme. Com aclamação da crítica, o filme é apontado como um bom candidato para vencer a categoria.

Com roteiro e direção de Coralie Fargeat, o filme segue Elizabeth, uma celebridade em queda na carreira (Demi Moore).

Leia também:

Após ser demitida do programa de televisão que apresentava por conta da idade, Elizabeth recorre a uma substância de um mercado alternativo secreto. O produto cria uma versão muito mais jovem de si mesma (Margaret Qualley).

Onde assistir: Mubi.

Veja todos os filmes de terror que já foram ganharam Oscar

Listamos todos os filmes do gênero de horror que venceram um Oscar em diversas categorias da premiação.

Dr. Jekyll and Mr. Hyde (1931) / Crédito: Paramount Pictures (divulgação)

O Médico e o Monstro (1931): Venceu 1 Oscar – Melhor Ator (Principal)

O Que Terá Acontecido a Baby Jane? (1962): Venceu 1 Oscar – Melhor Figurino

O Bebê de Rosemary (1968): Venceu 1 Oscar – Melhor Atriz Coadjuvante

Rosemary’s Baby (1968) / Crédito: Paramount Pictures (divulgação)

O Exorcista (1973): Venceu 2 Oscars – Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Som

Tubarão (1975): Venceu 2 Oscars – Melhor Montagem, Melhor Som

A Profecia (1976): Venceu 1 Oscar – Melhor Trilha Sonora

The Omen (1976) / Crédito: 20th Century-Fox (divulgação)

Alien, o 8.º Passageiro (1979): Venceu 1 Oscar – Melhores Efeitos Visuais

Um Lobisomem Americano em Londres (1981): Venceu 1 Oscar – Melhor Maquiagem e Penteados

A Mosca (1986): Venceu 1 Oscar – Melhor Maquiagem e Penteados

An American Werewolf in London (1981) / Crédito: Universal Pictures (divulgação)

Louca Obsessão (1990): Venceu 1 Oscar – Melhor Atriz (Principal)

O Silêncio dos Inocentes (1991): Venceu 5 Oscars – Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Ator (Principal), Melhor Atriz (Principal), Melhor Roteiro Adaptado

A Morte lhe Cai Bem (1992): Venceu 1 Oscar – Melhores Efeitos Visuais

The Fly (1986) / Crédito: 20th Century Fox (divulgação)

Drácula de Bram Stoker (1992): Venceu 3 Oscars – Melhor Figurino, Melhor Maquiagem e Penteados, Melhor Som

A Sombra e a Escuridão (1997): Venceu 1 Oscar – Melhor Som

A Lenda do Cavaleiro sem Cabeça (1999): Venceu 1 Oscar – Melhor Design de Produção

Cisne Negro (2010): Venceu 1 Oscar – Melhor Atriz (Principal)

Sleepy Hollow (1999) / Crédito: Summit Entertainment (divulgação)

O Lobisomem (2010): Venceu 1 Oscar – Melhor Maquiagem e Penteados

Sweeney Todd: O Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet (2007): Venceu 1 Oscar – Melhor Design de Produção

Corra! (2017): Venceu 1 Oscar – Melhor Roteiro Original

Conclusão

Mesmo com pouca presença se comparar com os demais gêneros do cinema, algumas produções de horror se destacaram tanto que conseguiram uma indicação ao Oscar de Melhor Filme, competindo com grandes títulos de outros gêneros.

Por que filmes de terror dificilmente são indicados ao Oscar? Mesmo sendo um gênero extremamente popular no cinema, o horror e suas derivações ainda são vistos por muitos críticos mais antigos e conservadores como um gênero menor, vulgar e sem prestígio.

O post Confira os 7 filmes de terror que já foram indicados à categoria de Melhor Filme no Oscar apareceu primeiro em Olhar Digital.