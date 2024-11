Confira os adversários de Juazeirense e Barcelona de Ilhéus na Pré-Copa do Nordeste 2025

Na noite da última sexta-feira (22), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), divulgou oficialmente a tabela básica de confrontos da Copa do Nordeste. Barcelona de Ilhéus e Juazeirense são os times baianos que vão disputar a fase da competição.

A Juazeirense vai receber o Fluminense do Piauí no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro. Em 2022, o Cancão de Fogo participou da fase pré da Copa do Nordeste. Após eliminar o Central (PE) ao vencê-lo por 1 a 0 no primeiro estágio da competição, o time foi derrotado pelo Ferroviário (CE) por 4 a 0 na fase seguinte e deu adeus para o torneio regional.

Já o Barcelona de Ilhéus, vai viajar até Alagoas, para enfrentar o CSA. A Onça vai fazer sua estreia na Copa do Nordeste e para avançar para a segunda fase da eliminatória da competição, terá de desbancar o time alagoano que agora coleciona 19 participações no Nordestão.

A data e o horário das partidas são detalhes que serão divulgados futuramente pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Agora, a entidade aguarda que os canais de transmissão da competição façam a escolha dos jogos que serão distribuídos nos dias e horários pré-estabelecidos pela organização.

O Barcelona fez uma campanha de destaque no Baianão 2024. Ao terminar em terceiro colocado na classificação geral, o time conquistou a vaga na Pré-Copa do Nordeste de 2025. Enquanto a Juazeirense, se credenciou como uma das equipes participantes da qualificatória do torneio por ocupar a 59ª posição no ranking nacional de clubes da CBF com 1.815 pontos.