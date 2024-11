Confira os retornos do Vitória para encarar o Athletico-PR neste sábado

O Vitória terá importantes retornos para encarar o Athletico-PR, neste sábado (2), às 18h30, na Ligga Arena, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida é mais um confronto direto, já que o Leão é o 14° colocado, com 35 pontos, e o Furacão é o 16°, com 34.

Após cumprir suspensão contra o Fluminense, o zagueiro e capitão Wagner Leonardo está de volta. Na vitória por 2 a 1 contra o Flu, o zagueiro foi substituído por Edu, que volta a ser opção no banco de reservas.

Outro retorno é o volante Luan, que virou desfalque de última hora diante do Fluminense por conta de um desconforto muscular. No treino da última quinta-feira (31), Luan foi liberado pelo Departamento Médico rubro-negro após a fase de transição e realizou as atividades sem restrições.