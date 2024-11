Confira os serviços municipais que funcionarão em Salvador no feriado da Consciência Negra nesta quarta

Durante o feriado em celebração ao Dia Nacional de Zumbi dos Palmares e da Consciência Negra, que acontece nesta quarta-feira (20), a prefeitura de Salvador manterá diversos serviços para atender a população.

A data que remete à memória de um dos maiores ícones negros contra a escravidão, e das lutas pela liberdade no país, se tornou feriado nacional após sanção da lei federal 14.759/2023.

Transporte

Os usuários que decidirem aproveitar Dia da Consciência Negra em Salvador contarão com uma operação especial de transporte elaborada pela Secretaria de Mobilidade (Semob).

A operação contará com frota de ônibus reduzida e veículos reguladores nas estações de transbordo, à disposição da equipe de fiscalização. O BRT contará com quatro veículos para reforço das 10 horas até as 18 horas. Os Planos Inclinados Pilar, Liberdade-Calçada, assim como o elevador do Taboão, não funcionarão na quarta (20).

Em relação à Travessia Plataforma-Ribeira, o serviço funcionará normalmente no feriado, das 7h às 19h, e o Plano Inclinado Gonçalves, das 9h às 15h.

Operação Praia

As linhas que atendem às principais praias da capital baiana passarão a contar com um reforço especial. Nesta quarta-feira, os veículos da frota reguladora serão disponibilizados na estação Pirajá, Mussurunga e Base Naval.

Trânsito

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) atuará normalmente no período, com agentes nas ruas, atentos para agir em casos de obstruções e outras intercorrências no trânsito.

O Núcleo de Operação Assistida (NOA) também funcionará sem interrupções, monitorando o tráfego 24 horas durante todo o período, por meio das câmeras de videomonitoramento e auxiliando as equipes nas rondas.

Já os setores de defesa de notificações e de protocolo não funcionarão na quarta-feira (20). As notificações com previsão de vencimento nesses dias serão prorrogadas para o dia útil subsequente. Ainda na quarta, os atendimentos no setor de liberação de veículos custodiados nos pátios também estarão suspensos, voltando ao normal na quinta-feira (21), das 9h às 17h.

O cidadão pode entrar em contato com a autarquia pelo Fala Salvador, no número 156, ou pelo aplicativo NOA Cidadão.

Saúde

Apenas as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) atuarão no feriado, em plantão 24 horas.

Guarda Civil

Durante o feriado da Consciência Negra, a Guarda Civil Municipal estará presente nos espaços públicos da cidade, trabalhando em ações de prevenção à violência.