Confira os serviços que serão ofertados pela Prefeitura em evento sobre o Dia Internacional da Mulher

No próximo sábado (11), a Secretaria de Assistência Social — por meio do Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM) — realizará o evento “Viva, Mulher!” na Praça Valter César, no bairro Liberdade II, a partir das 14 horas.

Referente ao Dia Internacional da Mulher celebrado no dia 8, o evento consistirá na oferta dos diversos serviços executados pela Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, com o foco voltado às mulheres da região (em especial aquelas que apresentam dificuldades em acessar as ações), além de apresentações culturais produzidas por,prioritariamente, artistas mulheres.

Instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1975 como o reconhecimento da trajetória de mobilização das mulheres, esta é uma data importante no calendário mundial envolvendo diversos setores da sociedade. É um momento de celebrar as conquistas, bem como refletir sobre direitos que ainda precisam ser reforçados ou garantidos no que tange a desigualdade de gênero.

Confira programação:

Secretaria de Assistência Social

Cabide Solidário;

Pipoca;

Algodão-doce;

Pula-Pula;

Maquiagem;

Design de sobrancelha;

Corte de cabelo;

Massagem;

Orientações sobre Cadúnico, Passe Livre, CRAM, CREAS, CRAS, Centro Pop e Aepeti.

Departamento de Cultura

Música ao vivo;

Pintura facial;

Apresentação de dança.

*Secretaria de Saúde*

Teste rápido (HIV, Sífilis, Hepatite C);

Triagem (Pressão);

Orientação nutricional;

Orientação sobre direitos sexuais e reprodutivos (cuidado preventivo da mulher e planejamento familiar, por exemplo).

Secretaria de Segurança e Cidadania

Orientação sobre segurança no trânsito;

Orientações jurídicas através do Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos (CEJUSC).

Secretaria de Meio Ambiente

Distribuição de Mudas;

Educação Ambiental.

Secretaria de Esporte

Dança Aeróbica.

