Confira os times vencedores do Torneio do Trabalhador

Jogos finais do Torneio do Trabalhador (Foto: Junior Origem)

Na quarta-feira (01), ocorreram os jogos finais da edição de 2024 do 1° de Maio – Torneio do Trabalhador no Campo do Bonadiman. O evento, realizado pela Secretaria de Esporte e Lazer, propõe impulsionar e visibilizar o futebol em Teixeira de Freitas. Os times campeões receberam medalhas, troféus e premiação em dinheiro.

Confira a classificação completa:

Futebol Masculino Categoria Principal

Campeão: São Lourenço

Vice-Campeão: Jr Gesso

3º Lugar: Associação Desportiva Liberdade

4º Lugar: Bar Tucha

Artilheiro: Flavio Dias (Biló) (06 Gols)

Goleiro: Wesley

Cinquentão

Campeão: Varejão Das Baterias

Vice-Campeão: Baba Amigos Bons Bola

3º Lugar: Mercearia Avanty

4º Lugar: Refrigeração Friogás

Artilheiro: Pablo (03 Gols)

Goleiro: Vilbergue

Futebol Feminino

Campeã: Associação Desportiva Liberdade

Vice-Campeã: Estrela Do Sul

“A edição de 2024 do torneio foi um tremendo sucesso, valorizando o nosso futebol e trazendo benefícios aos comerciantes locais, que puderam vender seus produtos sem custo nenhum durante o evento”, disse Sandra Drago, secretária de Esporte. “A administração vai continuar reconhecendo estes e outros esportes, reconhecendo nossos atletas e proporcionando eventos de qualidade aos cidadãos”.

Jogos finais do Torneio do Trabalhador (Fotos: Junior Origem)

