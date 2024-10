Confira possível escalação do jogo entre Botafogo e Peñarol pela semifinal da Libertadores

O Botafogo está prestes a alcançar um marco histórico ao se aproximar de sua primeira final na Copa Libertadores. Após uma vitória convincente de 5 a 0 sobre o Peñarol no jogo de ida, a equipe carioca se prepara para o confronto decisivo no Uruguai, que ocorrerá nesta quarta-feira (30) no icônico Estádio Centenário, em Montevidéu. Antes da partida, uma controvérsia surgiu quando o governo uruguaio decidiu que apenas a torcida do Peñarol poderia comparecer ao jogo de volta, em resposta a incidentes de vandalismo. No entanto, a Conmebol interveio, garantindo que os torcedores do Botafogo também tivessem a oportunidade de apoiar sua equipe, trocando o jogo de estádio.

WhatsApp

Para avançar à final, o Botafogo pode perder por até quatro gols de diferença. Historicamente, o clube carioca alcançou as semifinais da Libertadores em apenas duas ocasiões, nos anos de 1963 e 1973. Nesta edição, o time já eliminou grandes adversários, como Palmeiras e São Paulo, antes de enfrentar o Peñarol. O técnico Artur Jorge planeja escalar sua equipe principal, mas enfrenta o desafio de ter cinco jogadores titulares pendurados, o que pode resultar em suspensões. O Peñarol, por sua vez, está determinado a reverter a situação, tendo sido vice-campeão da competição em 2011.

A partida está marcada para as 21h30 e será apitada pelo árbitro chileno Piero Maza. As escalações provavelmente repetiram o jogo de ida , com o Botafogo contando com John no gol e uma linha defensiva composta por Vitinho, Bastos, Alexander Barboza e Alex Telles. No meio-campo, Gregore, Marlon Freitas e Almada se destacam, enquanto Luiz Henrique, Igor Jesus e Savarino formam o ataque. O Peñarol, por sua vez, terá Aguerre; Milans, Javier Méndez, Guzmán Rodríguez e Maxi Olivera; Damián García, Rodrigo Pérez, Darias e Leo Fernández; Jaime Báez (Leonardo Sequeira) e Maxi Silvera. Técnico: Diego Aguirre.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias