Confira programação do Vitória visando duelo contra o RB Bragantino

Nesta segunda-feira (14), o elenco do Vitória se reapresenta e recomeça as sessões de treino visando a partida contra o RB Bragantino, no sábado (19), às 16h, no Barradão.

O Leão ainda treina terça, quarta, quinta e sexta-feira até o duelo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na sexta (18), véspera da partida, a atividade será aberta para torcida, com os portões sendo abertos às 9h. O ingresso obrigatório para acompanhar o treinamento será 1kg de alimento não perecível.

No domingo, após o jogo contra o Massa Bruta, o elenco rubro-negro tem o dia de folga. Na 17ª colocação da Série A, o Vitória está com 29 pontos, um a menos que o Fluminense, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

Confira a programação semanal do Vitória: