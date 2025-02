Confira público e renda de Bahia x Colo-Colo pelo Baianão

Na tarde deste domingo (9), Bahia e Colo-Colo mediram forças em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Baiano. Em campo, o Tricolor goleou o Auriceleste pelo placar de 6 a 0 e assumiu a vice-colocação da Competição. Na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, 20.440 torcedores estiveram presentes para uma renda de R$ 528.571,00.

O público do Tricolor foi composto por 14.636 filiados ao Sócio Esquadrão, 1.432 ingressos corporativos e 3.991 pagantes na bilheteria tricolor. No total, 20.059 estiveram entre o público pagante. Compondo os números, 381 crianças (não pagantes) estiveram presentes no estádio, totalizando 20.440 torcedores presentes na Fonte.

A renda de R$ 528.571,00 foi dividida em R$ 234.419,00 entre os pagantes, R$ 1.432,00 entre os pagantes corporativos e R$ 292.720,00 de renda dos sócios filiados ao plano Sócio Esquadrão.