Confira público e renda de Vitória x RB Bragantino pelo Brasileirão 2024

Neste sábado (19), O Vitória recebeu o RB Bragantino diante do seu torcedor na 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em tarde ensolarada, o Rubro-Negro venceu o Massa Bruta pela vantagem mínima com o gol de Everaldo. Agora o Leão coleciona uma sequência de dois jogos seguidos com triunfo em casa. No total, 25.189 pessoas estavam presentes hoje para uma renda de R$ 657.188,00 no Estádio Manoel Barradas.

O público Rubro-Negro, divulgado ao final de todos os jogos pela assessoria do clube, foi composto por 19.233 filiados ao Sócio Sou Mais Vitória, 576 ingressos corporativos e 5.133 pagantes na bilheteria do estádio. Ao total, 24.942 estiveram entre o público pagante. Compondo os números, 247 crianças (não pagantes) estiveram presentes no estádio, totalizando 25.189 torcedores presentes no Barradão.