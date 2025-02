Confira quando Neymar deve fazer a sua estreia pelo Santos

O retorno de Neymar ao Santos movimentou o mundo do futebol nessa sexta-feira (31/1). Após assinar contrato com o clube e ser apresentado como reforço diante da torcida na Vila Belmiro, o atacante se prepara para dar os próximos passos no Peixe.

Já neste sábado (1°/2), o craque irá assistir ao duelo entre Santos e São Paulo, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista. Na sequência, o cronograma de trabalho do Santos prevê folga para o elenco neste domingo (2/2) e retomada das atividades na segunda-feira (3/2), quando Neymar deve ter seu primeiro contato com a nova equipe.

Caso tenha sua situação regularizada a tempo, o Peixe já deve contar com Neymar para o duelo contra o Botafogo -SP, na próxima quarta-feira (5/2), às 21h35. A expectativa é de que o ídolo do Peixe possa estrear já na 7ª rodada do Campeonato Paulista.

A condição física de Neymar, no entanto, ainda é uma incógnita. Dessa forma, não é possível confirmar se o atacante terá condições para iniciar o jogo como titular. Antes de deixar o Al-Hilal, o novo camisa 10 do Santos já participava dos treinos com a equipe normalmente.

Além disso, a última vez que o atacante entrou em campo foi no dia 4 de novembro do ano passado. Com isso, a tendência é que Neymar entre ao longo da partida contra o Botafogo-SP.