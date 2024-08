Confira quatro tendências que estão bombando nas festas de casamento

Semanalmente, a coluna Claudia Meireles costuma noticiar enlaces que encantam Brasília afora pela beleza e maestria ainda no preparo da cerimônia. Enquanto os noivos conseguem entregar celebrações de casamento que nos deixam de queixo caído, a equipe do cerimonial não mede esforços para tornar o sonho do casal concreto e superar as expectativas da família e dos convidados.

De olhos nos últimos casórios que movimentaram a capital federal e até mesmo outras cidades pelo Brasil, a coluna não deixou de reparar em quatro tendências que fizeram parte do grande dia de muitos casais. De detalhes que partem da decoração a atrações divertidas e inusitadas, saiba quais novidades estão em alta nas festas de casamento:

1 – Cobertura em tempo real para Stories Não somente nos enlaces, mas, vira e mexe, é possível acompanhar a cobertura de eventos como chás, aniversários e até lançamentos de marcas nos Stories do Instagram — e o melhor: em tempo real!

O interessante disso tudo é que, agora, pode-se contratar uma equipe só para registrar os melhores momentos do acontecimento e divulgar no próprio Instagram da pessoa. Geralmente, o primeiro post é um anúncio da série de Stories que vem a seguir.

Cobertura de eventos em tempo real nos Stories está super em alta Além de criativa, a ideia é uma excelente forma de atualizar os convidados que não puderam comparecer ao evento — ou até mesmo matar a curiosidade dos internautas de plantão!

2 – Torre de champanhe Essa tendência não é tão nova assim… Inclusive, já esteve presente em várias festas ao longo do tempo. No entanto, a coluna não deixou de observar que a atração voltou com tudo.

De praxe, o casal ou o aniversariante (caso não seja um enlace) posicionam uma torre repleta de taças de champanhe em meio ao evento. Em determinado momento da comemoração, eles se juntam ao monumento para despejar a bebida de forma que ela “caia” entre as taças formando um efeito cascata. O ato, é claro, é perfeito para fotos.

Geovanna Gravia e Rodolffo Araujo brindaram na torre de taças em seu casamento este ano Em festa de aniversário, a estilista brasiliense Amanda Guerra também aderiu à moda 3 – Tradição italiana: montagem de bolo na frente dos convidados Um costume típico dos enlaces italianos já chegou por aqui. É a montagem do bolo de casamento mil folhas, a torta nuziale, realizada pelos próprios noivos na hora do evento e na frente dos convidados.

Normalmente, o doce é feito com açúcar confeitado e frutas silvestres, como framboesa e mirtilo, conforme demanda a tradição.

O casal brasiliense Lígia Braga e Henrique D’Ávila montou um bolo em seu enlace na Costa Amalfitana, na Itália Também de Brasília, Carol Adriano e Lucas Bittar incorporaram a tradição em seu casamento em Portofino, na Itália 4 – Identidade visual Detalhes que fazem parte do dia a dia do casal estão se mostrando cada vez mais presentes nas comemorações de casamento. Esses símbolos podem ser vistos ainda no convite físico, com pinturas de aquarela que retratam, por exemplo, a igreja onde a cerimônia será realizada ou até mesmo a praia onde os pombinhos subirão ao altar.

Durante o evento, não é diferente. Seja no cardápio ou até mesmo nos drinques, ilustrações divertidas que tenham um significado marcante para o casal fazem toda a diferença.

No enlace de Manuella Bonavides Amaral e Leonardo Fonseca, em setembro de 2023, a noiva fez questão de incluir um desenho pintado a mão de Lilibet, cachorrinha da família, nos biscoitos customizados na sala de doces.

Biscoito personalizado com a cadelinha da família Outra peculiaridade adotada pelos pombinhos envolvia porcelanas pintadas à mão pela mãe da noiva que embelezaram os kits dos toaletes e as mesas de doces.

Para completar, Manuella e Leonardo escolheram uma identidade visual que se tornou um elemento essencial no grande dia: a flor chuveirinho-do-Cerrado. Ela esteve presente nos painéis da sala de doces estampados com uma ampliação da aquarela desenvolvida pela artista Camila Crosta, bem como no bolo de casamento.

Flores chuveirinho-do-Cerrado presentes no bolo e nos arranjos O elemento também esteve estampado nos painéis pintados pela artista Camila Crosta Ao trocarem alianças no Brasília Palace, em julho de 2023, Giovanna El Haje e João Sérgio Câmara observaram, antes mesmo do grande dia, que o local contava com a frequência assídua de belíssimos pavões — considerados eternos “hóspedes” do hotel.

O casal, é claro, não deixou que esse costume ficasse de fora do enlace, permitindo que os animais permanecessem totalmente à vontade durante a cerimônia. E mais: eles elegeram a ave como identidade visual do casamento, estampando-a, inclusive, no cardápio posicionado nas mesas de jantar.

Pavão aparece na cerimônia A ave estampou o cardápio do evento No recente casório de Geovanna Gravia e Rodolffo Araujo, também não passou despercebido, na mesa posta, o menu que trazia a imagem de um ipê amarelo, símbolo e ícone da história de amor dos noivos.

Casal incorpora o ipê amarelo como símbolo do enlace Para saber mais, siga o perfil de Vida&Estilo no Instagram.