Confirmadíssima: Aline Wirley, ex-Rouge, está no BBB23

Em pouco mais de uma semana começa a temporada 2023 do BBB, e a lista de participantes está praticamente fechada. A coluna LeoDias revela agora um nome confirmado no Camarote. Trata-se da cantora Aline Wirley, ex-integrantes do Rouge.

O nome de Aline já vinha sendo especulado por seus fãs, como nossa reportagem revelou na última semana de dezembro.

Além de cantora, Aline também é atriz e atuou em espetáculos como O Soar da Liberdade, Tim Maia: Vale Tudo e Show em Simonal. Ela é casada com o ator Igor Rickli, com quem tem um filho, Antônio, que nasceu em 2014.

Esta não será a primeira vez que uma integrante do Rouge encara um reality show de confinamento. Li Martins esteve em A Fazenda, em 2015, e no Power Couple, em 2021.

