Confirmado no BBB 24, Rodriguinho já foi acusado de agredir ex-mulher

Confirmado no elenco do BBB 24, Rodriguinho já foi acusado pela ex-mulher, Nanah Damasceno, de agressão. O caso ocorreu em 2021. “Gente, eu estava na festa de Heloisa com os meus filhos e eu cansei de esconder o filho da puta que o Rodrigo é. Ele é um desgraçado, foi um abusador, eu tive um relacionamento abusivo durante anos”, afirmou Nanah na época.

“Eu não sei o que deu nele, o que ele viu. Ele me bateu dentro da festa, eu estava saindo e ele me bateu, como ele já me bateu diversas vezes. Esse é o Rodriguinho de vocês. Fui mulher pra c* pra aguentar um cara desse durante anos. É essa a bosta que ele é, esse lixo. Um abusador”, completou.

Dois dias depois, o ex-Travessos publicou uma nota confirmando o desentendimento, sem citar uma agressão. Segundo o cantor, ele estava tentando retomar o relacionamento com Nanah, de quem estava separado há um ano e meio.

“Declaro que sim, me exaltei, perdi o contro e me envergonho disso. Peço desculpas à Nanah, que é mãe dos meus filhos e a mulher a qual sempre fiz tudo o que pude para ver feliz. Inclusive, durante quase 1 ano e meio venho lutando para restaurar nossa família”, disse em nota.