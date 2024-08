Conforme portaria divulgada nesta terça, shows e eventos grandes deverão fornecer água gratuita para participantes até o final do ano

Conforme portaria divulgada nesta terça-feira (27), o governo federal obriga eventos de grande porte a oferecerem água potável de forma gratuita para os participantes até o fim do ano. Medida foi adotada devida as fortes ondas de calor a baixa umidade que atingem o país nos últimos dias. Assinada pela Secretaria Nacional do Consumidor, vinculada ao Ministério da Justiça e válido por 120 dias, sendo assim, até o Natal de 2024. “Ao fim do período de validade desta Portaria, haverá nova avaliação das condições climáticas, visando à prorrogação ou revisão das medidas fixada”, diz o texto.

