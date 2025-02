Confronto armado em Porto Seguro: suspeito morre após cerco policial

Guarnições da RONDESP Extremo Sul e do 8º BPM de Porto Seguro receberam informações de que criminosos armados estariam reunidos numa determinada localidade. Diante da denúncia, os policiais montaram um cerco tático, resultando numa intensa troca de tiros. Um dos suspeitos foi baleado e não resistiu aos ferimentos.

Entenda o caso

A operação policial foi desencadeada após informações sobre indivíduos reunidos e portando armas de fogo. Para evitar a fuga dos suspeitos, as equipes policiais cercaram a área estratégica. No momento da abordagem, os criminosos tentaram escapar, mas acabaram se deparando com militares que já haviam fechado o perímetro. Sem saída, os suspeitos abriram fogo contra os policiais, que revidaram para conter a ameaça.

Desenrolar dos fatos

Durante o confronto, um dos indivíduos foi atingido e caiu ao solo, enquanto os demais conseguiram fugir. Após cessar os disparos, os policiais constataram que o suspeito ainda apresentava sinais vitais e encontraram com ele um revólver calibre .32. O homem foi imediatamente socorrido ao Hospital Luiz Eduardo Magalhães, mas não resistiu aos ferimentos.

A arma utilizada pelo suspeito, juntamente com munições, dinheiro e acessórios encontrados, foram encaminhados para a delegacia para os devidos registros. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Porto Seguro.

Investigação e desdobramentos

As autoridades continuam as buscas pelos demais envolvidos, que conseguiram fugir durante o cerco. O caso segue sob investigação para identificar os criminosos e apurar a possível relação do grupo com outras atividades ilícitas na região.

A operação reforça o alerta sobre a atuação de facções criminosas na Bahia e a necessidade de ações cada vez mais estratégicas para conter a escalada da violência.