Confronto de militares com as Farc deixa 8 mortos na Colômbia

Um confronto de militares colombianos com o EMC (Estado Maior Central), grupo dissidente das Farc (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia), já deixou 8 mortos e 17 feridos. A ação é realizada desde 4ª feira (20.mar). As informações são de um comandante do Exército colombiano.

O governo da Colômbia suspendeu o cessar-fogo com o EMC depois do assassinato de 4 crianças indígenas. Os 4 menores da comunidade murui foram assassinados ao tentar fugir do grupo armado, para o qual tinham sido recrutados.

O EMC é uma das facções separatistas das Farc (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia) e é formado por ex-líderes e combatentes que não aceitaram o acordo de paz de 2016. O tratado exigia que os guerrilheiros das Farc entregassem as armas e permitia a criação de um partido político.

O conflito entre o governo colombiano e as Farc foi o embate doméstico mais longo da história ocidental e matou mais de 200 mil pessoas desde 1964 –quando a guerrilha foi fundada.

Em janeiro, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, estabeleceu um cessar-fogo bilateral de 6 meses com os 5 maiores grupos armados colombianos, entre eles o EMC e as Farc. A Colômbia lida com mais de 50 anos de conflito armado entre o Estado e grupos guerrilheiros. Atualmente, existem cerca de 90 grupos atuando no país.