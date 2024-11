Confronto entre torcedores do Corinthians e Vasco deixa ao menos sete feridos e oito presos

Um confronto entre torcedores do Corinthians e do Vasco resultou em oito prisões e sete feridos na tarde deste domingo, 24 de novembro, em São Paulo. O tumulto aconteceu nas proximidades do Setor Visitante da Neo Química Arena, onde os torcedores do Corinthians atacaram os do Vasco. Cerca de 300 torcedores se aglomeraram no local e hostilizaram as forças policiais que estavam de patrulha. Durante o tumulto, pedras e garrafas foram lançadas em direção aos agentes, resultando em ferimentos em dois policiais que estavam tentando controlar a situação.

WhatsApp

A rivalidade entre as torcidas foi exacerbada por uma declaração do técnico do Corinthians, Ramón Díaz, que afirmou que o “Corinthians é muito maior que o Vasco”. Essa fala parece ter inflamado ainda mais os ânimos, contribuindo para o clima de tensão que culminou no confronto. As autoridades estão investigando o incidente e analisando as imagens de câmeras de segurança para identificar os envolvidos.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA