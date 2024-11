Confronto mortal desmantela império de medo no distrito de São João da Prata

Em pleno feriado da Proclamação da República, uma operação fulminante das forças de segurança desarmou um cenário de terror no distrito de São João da Prata, município de Itamaraju.

A ação conjunta da RONDESP Extremo Sul e do PETO da 44ª CIPM resultou na morte de dois indivíduos suspeitos, identificados como Wanderson da Cunha Guilherme (36 anos), conhecido como “Primo”, e Gustavo Oliveira de Jesus (20 anos), o “Abacaxi”.

Denúncias apontavam que os dois suspeitos, armados e a bordo de uma motocicleta Honda Bros preta, estariam promovendo um toque de recolher forçado, com disparos de arma de fogo em via pública.

Com a comunidade em pânico, a Polícia Militar intensificou as rondas e localizou os acusados, que reagiram violentamente ao se depararem com a guarnição, abrindo fogo e fugindo em seguida. A perseguição continuou até que, após novos disparos, os suspeitos foram abatidos e encontrados ao lado de duas armas e drogas.

Entre os materiais apreendidos estavam uma pistola Taurus, um revólver calibre .38, carregadores, munições, simulacro de pistola, rádio comunicador, um caderno de anotações, drogas e uma moto sem placa, reforçando as suspeitas de envolvimento com atividades ilícitas na região. Os corpos foram removidos para o Instituto Médico Legal (IML) de Teixeira de Freitas, onde passaram por exames periciais.

Com a operação, a Polícia desmantelou um foco de criminalidade e reafirmou seu compromisso com a segurança pública, mas as investigações ainda seguem, apurando a fundo as conexões e a real extensão das atividades criminosas de Wanderson e Gustavo.