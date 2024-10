Confronto mortal em Teixeira de Freitas: Polícia frustra ação de criminosos armados com fuzis

Na noite desta sexta-feira, 18 de agosto, o cenário em Teixeira de Freitas foi de tensão e adrenalina, quando guarnições da RONDESP Extremo Sul entraram em confronto com dois suspeitos armados com fuzis de grosso calibre no bairro São Lourenço. As informações indicavam que os crimes poderiam ser esperados assaltos às instituições financeiras da região, e a resposta policial foi imediata.

Ao chegarem à residência denunciada, os policiais foram recebidos com disparos pesados, iniciando uma troca de tiros de extrema intensidade. Os militares, sem hesitar, reviveram o ataque e, ao cessar o confronto, encontraram os dois suspeitos caídos, ao lado de um verdadeiro arsenal de guerra.

Entre as armas apreendidas estavam dois fuzis, um Deutsche Waffen Munitions (DWM) 762 e um STEYR M 1912 Mauser 762, além de uma réplica de fuzil moderno. Apesar de todo o esforço, ambos os suspeitos não resistiram aos ferimentos e tiveram os óbitos confirmados no Hospital Costa das Baleias.

A operação que evitou possíveis tragédias maiores foi registrada como Auto de Resistência com resultado em morte. Os criminosos foram identificados como Josafá Oliveira Dias, conhecido como “Josa Tattoo”, e Vinícius Chaves Barbosa Neto. Mais uma vez, a RONDESP reafirma seu compromisso com a segurança e o combate ao crime na região, colocando fim ao que poderia ser uma série de ataques devastadores.