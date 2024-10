Confusão em comércio de rodoviária acaba em tapa na cara e facada

Um comerciante de 59 anos da Rodoviária do Gama, no Distrito Federal, foi esfaqueado na manhã desta quinta-feira (24/10) após entrar em uma discussão com o agressor, 72. À Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), testemunhas disseram que os dois homens já se conheciam e que o autor do crime teria se irritado após levar um tapa na cara da vítima, enquanto eles discutiam após terem um “desentendimento comercial”.

A PMDF informou que foi acionada por passageiros do terminal por volta das 11h, quando encontraram a vítima caída no chão e com lesão compatível a ferimento por faca. O homem foi levado em estado grave, mas consciente, ao Hospital Regional do Gama (HRG).

Com base na descrição do suspeito, os militares iniciaram buscas na região. Momentos mais tarde, a polícia encontrou o autor nas proximidades do local do crime, ainda em posse da arma utilizada para cometer a agressão.

O agressor foi conduzido à 20ª Delegacia de Polícia (Gama) e onde responderá pelo crime de tentativa de homicídio. A vítima, por sua vez, até a última atualização desta matéria, está em estado estável.