Confusão em festa termina com homem morto a garrafadas, chutes e socos

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), por meio do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Planaltina, deflagrou a Operação Verberans, resultando na prisão preventiva de Geovane Oliveira da Silva, de 30 anos, investigado pelo homicídio de um homem no Bairro Itapuã I.

As investigações indicam que, durante uma festa, Geovane e a vítima se envolveram em uma discussão que escalou para violência. Ele, acompanhado de amigos, agrediu a vítima com socos, chutes e garrafadas, causando sua morte por traumatismo cranioencefálico.

2 imagens Fechar modal. 1 de 2 Material enviado ao Metrópoles 2 de 2 Material enviado ao Metrópoles

Além da prisão, a equipe policial realizou uma busca domiciliar e encontrou munição na casa do investigado, o que resultou em sua prisão em flagrante por posse ilegal de munição de uso restrito.

Geovane permanece preso e à disposição do Poder Judiciário.