Confusão no velório do Apóstolo Rina: Pastora Denise é pressionada a renunciar à presidência

O velório do Apóstolo Rina, realizado na sede da Igreja Bola de Neve, em São Paulo, foi marcado por uma confusão envolvendo a sucessão da liderança da instituição. A pastora Denise Seixas, ex-esposa do fundador e vice-presidente da igreja até então, recusou-se a assinar um documento que, conforme o O Fuxico Gospel apurou, a afastaria da presidência, cargo que assumiria automaticamente após a morte de Rina.

De acordo com testemunhas, o documento foi apresentado por alguém ligado ao advogado da igreja em meio a outros papéis relacionados ao sepultamento do líder religioso. Denise percebeu a tentativa e recusou prontamente, o que gerou uma discussão intensa nos bastidores, com troca de empurrões em uma sala reservada à administração. A situação causou tensão entre os presentes, muitos deles pastores e líderes da Bola de Neve.

Pouco depois, Denise se dirigiu ao salão principal, onde o corpo de Rina estava sendo velado, pegou o microfone e, em um tom emocionado, falou diretamente aos fiéis. Ela compartilhou momentos de dor e superação ao lado do fundador, reconhecendo os desafios do relacionamento entre os dois. Denise lembrou das contribuições de Rina para o ministério e o impacto positivo em milhares de vidas, descrevendo-o como “o cara que eu mais amei na vida”. Suas palavras emocionaram os presentes.

