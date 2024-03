Congestionamento chega a 1.371 km e bate recorde do ano em São Paulo

William Cardoso/Metrópoles

1 de 1 Imagem noturna mostra cidade – Metrópoles – Foto: William Cardoso/MetrópolesSão Paulo — A cidade de São Paulo registrou às 19h desta sexta-feira (22/3) o recorde de congestionamento no ano. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), foram 1.371 km, em um início de noite chuvoso na capital paulista.

Como comparação, em linha reta, o congestionamento seria equivalente a distância entre São Paulo e Assunção, capital do Paraguai.

Desde março do ano passado, a CET passou a adotar um novo critério para fazer a medição do trânsito. Em parceria com o aplicativo Waze, são monitorados 20.000 km de ruas pela companhia. Em 14 de setembro, foi medido a maior lentidão desde então, com 1.350 km.

Até outubro do ano passado, fenômeno pós-pandemia tomou conta da capital. As quintas-feiras registravam, em média, mais trânsito do que as sextas, que, antes da chegada do coronavírus, lideravam o ranking de congestionamento na cidade de São Paulo.

