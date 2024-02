Congressistas lançam Frente Parlamentar dos videogames

Lançada nesta 3ª feira (20.fev), bancada vai defender profissionalização dos e-sports e barateamento de consoles no país

Na foto, o deputado Coronel Chrisóstomo (PL-RO), durante sessão da Câmara; Chrisóstomo presidirá a Frente dos Jogos Eletrônicos e Games Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados – 6.fev.2024

Guilherme Naldis 20.fev.2024 (terça-feira) – 23h10



Deputados lançaram, nesta 3ª feira (20.fev.2024), a Frente Parlamentar em prol dos Jogos Eletrônicos e dos Games. A bancada será presidida pelo deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL-RO). O objetivo é fomentar o mercado de games no Brasil e regulamentar a prática dos esportes virtuais no país.

“É um mercado de 120 milhões de usuários no Brasil, que precisa de incentivos e legislação própria para criar mais empregos e inclusão”, disse Chrisóstomo ao Poder360, durante o evento de inauguração da Frente.

Ele diz não haver legislação específica nem para a indústria dos videogames, nem para as competições de esportes virtuais. Não há previsão para a 1ª reunião da frente.

A bancada deve começar a se organizar em breve para a 1ª edição dos jogos Pan Americanos de E-Sports de 2024. O evento será sediado na cidade do Rio de Janeiro, e irá de 1º a 9 de junho de 2024.

O 1º vice-presidente da bancada é o deputado Mario Frias (PL – SP), e o 2º é Julio Cesar Ribeiro (Republicanos – DF).

O evento contou com a presença do secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do DF, Leonardo Reisman, e do presidente da CBGE (Confederação Brasileira de Games e e-Sports), Paulo Roberto Rivas.

Frias afirmou que os projetos propostos pela bancada visarão aumentar o acesso aos games e baratear os consoles e jogos. “Os games são uma opção ao crime e ao desemprego, especialmente nas regiões de periferia”, disse.

Também estiveram presentes os deputados Fred Linhares (Republicanos – DF), Icaro de Valmir (PL – SE), José Medeiros (PL – MT), Douglas Viegas (União Brasil – SP) e Sargento Gonçalves (PL – RN). O ministro dos Esportes, André Fufuca, não compareceu à cerimônia.

A criação da frente parlamentar foi requerida por Chrisóstomo em janeiro de 2023 e contou com a assinatura de outros 197 deputados. A bancada foi oficializada em outubro daquele ano. O grupo de congressistas é composto por 200 deputados federais e 20 senadores.