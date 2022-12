Congresso derruba veto de Bolsonaro à Lei Padre Júlio Lancellotti

O Congresso Nacional derrubou, em sessão conjunta da Câmara e do Senado, o veto do presidente Jair Bolsonaro ao Projeto de Lei 488/2021 , chamada de Lei Padre Júlio Lancellotti, que proíbe que as prefeituras coloquem obstáculos para moradores de rua acessarem espaços públicos. Foi depois do episódio ocorrido em fevereiro de 2021, quando o Padre Júlio destruiu à marretadas pedras que haviam sido colocadas pela Prefeitura de São Paulo embaixo de um viaduto da Zona Leste que a lei foi proposta pelo Legislativo. Aprovada no Congresso, a lei foi vetada pelo presidente com o argumento de que ela tirava a liberdade de governança da política urbana. Com a derrubada do veto, a lei segue para promulgação e entra em vigor.

Leia também

Congresso aprova resolução que cria novas regras para o orçamento secreto



Arthur Lira marca votação da ‘PEC fura-teto’ para a próxima terça-feira



*Com informações da repórter Carolina Abelin