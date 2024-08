Congresso deve fazer sessão para mudanças em emendas Pix nesta semana

Deputados e senadores usarão um projeto enviado pelo governo para alterar a LDO de 2024 e destravar repasses

Maria Laura Giuliani Fabricio Julião 13.ago.2024 (terça-feira)



Os deputados e senadores devem se reunir em sessão conjunta para analisar mudanças nas transferências especiais, conhecidas como emendas Pix, nesta semana. Segundo apurou o Poder360, as alterações serão incluídas em sugestões à LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias).

A preferência por uma mudança dentro do Orçamento é feito para evitar o aumento de tensão entre os Poderes. Novo atrito se instalou entre os 3 Poderes depois que o ministro Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal), limitou o repasse das emendas Pix.

O governo deve enviar um PLN (Projeto de Lei do Congresso Nacional) na 4ª feira (14.ago). Os congressistas apresentarão uma emenda ao texto para mudar a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 e destravar os repasses.

A LDO define as regras para o Executivo gerir o Orçamento e estabelece, por exemplo, o calendário do pagamento de emendas. O presidente da CMO (Comissão Mista de Orçamento), deputado Júlio Arcoverde (PP-PI), adiou na 5ª feira (8.ago) a leitura do relatório, que estava prevista para esta semana.

Arcoverde espera uma decisão dos presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para andar com a análise do texto.

TENSÃO O dinheiro destinado por congressistas pelas emendas Pix cai diretamente na conta de Estado e municípios, sem a necessidade de formalização prévia de convênio, apresentação de projetos ou aval técnico do governo federal, prejudicando a transparência dos gastos públicos.

Dino já havia estabelecido que o dispositivo deveria ser transparente e rastreável. Entretanto, depois de um pedido da PGR (Procuradoria Geral da República), o ministro autorizou as transferências somente em caso de calamidade pública e obras já em andamento.

O governo teme que o Congresso articule para ampliar o leque de emendas impositivas, ou seja, como instrumentos legislativos que obrigam o Poder Executivo a executar despesas específicas propostas por congressistas.

Este jornal digital apurou que alguns congressistas entenderam que houve uma articulação entre o governo e o Judiciário e, por isso, buscam uma retaliação, por conta da limitação do uso dos recursos, especialmente em ano eleitoral.

Segundo os congressistas que defendem as emendas Pix, o mecanismo permite mais agilidade na transferência de dinheiro aos municípios e garante o pagamento das contas dos mesmos em dia.

