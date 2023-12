Congresso deve votar LDO e LOA na próxima semana, diz líder do governo na Câmara

José Guimarães agradeceu pelo esforço concentrado de parlamentares durante esta semana para votar matérias antes do recesso de fim de ano

FáTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Deputado federal José Guimarães é líder do governo na Câmara dos Deputados



O líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT), afirmou em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 15, que as votações da Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA) devem ocorrer na próxima semana no Congresso Nacional, para que esta seja encerrada em um “clima muito bom” e para “a gente reiniciar o ano”. O deputado aproveitou a ocasião para agradecer o esforço concentrado dos parlamentares para analisarem matérias antes do recesso de fim de ano das Casas: “Quero publicamente agradecer aos líderes porque de ontem pra hoje foi um momento muito tenso, porque cada item é anunciado, é discutido”. Ainda na próxima semana, Guimarães espera que seja votado na terça-feira o projeto de lei das apostas esportivas. “A ideia nossa é manter o texto da Câmara, porque se não vai reduzir muito a arrecadação”, afirmou. Para encerrar a semana que promete ser de votações intensas, o parlamentar afirmou que na quinta-feira os líderes se reunirão com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para “um bom happy hour“.