Congresso gastou ao menos R$ 85 mil com viagem de parlamentares aos EUA em vitória de Trump

O Congresso Nacional desembolsou pelo menos R$ 85 mil para financiar a viagem de três parlamentares aos Estados Unidos. O objetivo da viagem foi acompanhar as eleições que culminaram na vitória de Donald Trump. Entre os dias 2 e 7 de novembro, dois deputados e um senador tiveram suas despesas de viagem, incluindo passagens aéreas e hospedagens, custeadas pelo Congresso.

Na Câmara dos Deputados, o deputado José Medeiros (PL-MT) teve sua passagem aérea em classe econômica ressarcida, totalizando R$ 6.300. Além disso, ele recebeu R$ 11.200 por quatro diárias e meia. A deputada Mayra Pinheiro (PL-CE) também esteve presente nos Estados Unidos para acompanhar as eleições, recebendo R$ 12.500 em diárias. No Senado Federal, o senador Laércio Oliveira (PP-SE) foi o parlamentar que recebeu seis diárias, somando R$ 20.600, para estar presente nas eleições americanas. A passagem aérea em classe executiva de Oliveira custou R$ 34.400 aos cofres públicos.

Os deputados Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Bia Kicis (PL-DF) viajaram para acompanhar as eleições americanas, mas ainda não prestaram contas dos gastos. Todos os parlamentares envolvidos são simpatizantes do presidente eleito Donald Trump. As informações sobre os gastos foram reveladas pelo jornal O Globo.

*Com informações do repórter André Anelli

Publicado por Luisa Cardoso