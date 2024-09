Congresso Internacional “Rumos de Inovação na Educação do Futuro Agora” 2024 inclui Game Jam RIEFA

Nos dias 02 e 03 de setembro de 2024, a cidade de São Paulo será palco do Congresso Internacional “Rumos de Inovação na Educação do Futuro Agora”. O evento, que ocorrerá no Auditório Camargo Guarnieri da USP, reunirá grandes expoentes internacionais em tecnologia, educação e inovação para discutir e apresentar as mais recentes tendências que estão moldando o futuro da educação.

Uma das grandes novidades deste ano é a inclusão do Hagaton Game Jam RIEFA, uma maratona de desenvolvimento de jogos que acontecerá paralelamente ao congresso. Durante o Game Jam, participantes terão a oportunidade de criar jogos educacionais inovadores, aplicando conceitos de gamificação, realidade virtual, e outras tecnologias emergentes. Esta iniciativa visa promover a integração entre desenvolvedores, educadores e inovadores, incentivando a criação de ferramentas pedagógicas que possam ser utilizadas em ambientes educacionais modernos.

O congresso tem como objetivo principal integrar novas práticas e tendências globais, incentivando iniciativas tecnológicas e inovadoras que visam solucionar problemas urbanos e beneficiar a população local. Serão dois dias de intensa programação, que incluirá palestras, painéis, workshops, oficinas interativas, demonstrações de tecnologia, debates, e oportunidades de networking.

Entre os temas a serem discutidos estão as Metodologias Ativas de Aprendizagem, o uso de Inteligência Artificial na educação, a aplicação de Realidade Virtual no ensino, gamificação, e outras tendências emergentes que estão redefinindo o ecossistema educacional. O evento se propõe a fomentar um ambiente colaborativo entre sociedade, empresas e universidades, reconhecendo e premiando os melhores projetos que promovem a excelência educacional.

O Congresso “Rumos de Inovação na Educação do Futuro Agora” espera reunir educadores, startups de educação, aceleradoras, incubadoras, organizações da sociedade civil, órgãos públicos, pesquisadores e empresas de tecnologia. Este evento é uma oportunidade única para compartilhar experiências, adquirir novas competências e explorar as futuras direções da educação, essencial em um mundo cada vez mais conectado e tecnológico.

Para mais informações, acesse o site do evento ou entre em contato com a organização. A participação é gratuita, mas as vagas são limitadas.

Serviço:

– *Evento:* Congresso Internacional “Rumos de Inovação na Educação do Futuro Agora” e Hagaton Game Jam RIEFA

– *Data:* 02 e 03 de setembro de 2024

– *Local:* Auditório Camargo Guarnieri, USP, São Paulo/SP

– *Inscrições:* Gratuitas e limitadas

– *Público-Alvo:* Educadores, startups, aceleradoras, incubadoras, organizações civis, órgãos públicos, pesquisadores, desenvolvedores e empresas de tecnologia

Não perca a chance de participar deste evento inovador e contribuir para o futuro da educação!