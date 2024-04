Congresso negocia data para derrubar veto de Lula às “saidinhas”

Parte dos governistas deve seguir a oposição e ir contra o presidente; conflito entre Lira e Padilha atrapalha negociações

Deputados da base do governo e da oposição já têm maioria para derrubar o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à lei das saidinhas. A norma, que limita as saídas temporárias de presos, pode ajudar a atenuar o clima de insegurança pública, segundo o cálculo dos congressistas.

O racha entre os governistas que devem acatar à orientação do governo e os que querem votar pela derrubada do veto se deve ao apelo popular da pauta, vista como crítica mesmo entre o eleitorado de esquerda.

O Poder360 apurou que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), confirmou sessão conjunta entre as duas Casas para derrubar vetos presidenciais na próxima 5ª feira (18.abr). Pacheco, que preside o Congresso, afirmou na última 5ª feira (11.abr) que senadores e deputados não concordam com o veto de Lula à lei das saidinhas.

“Há uma opção do Congresso Nacional relativa às saídas temporárias, que é um instituto que deve ser restringido, especialmente para situações em que isso gere algum tipo de incapacidade para a ressocialização do preso. Não pode ser algo banalizado, que todos aqueles tenham acesso, porque de fato é muito recorrente a reincidência de crimes por aqueles que estão em saída temporária”, disse a jornalistas.

Calcanhar de Aquiles A avaliação de líderes e vice-líderes de esquerda é que a segurança pública é uma das pautas prioritárias desta legislatura. Via de regra, a segurança pública é considerada uma das fragilidades de governos progressistas.

Conforme apuração do Poder360, uma parcela expressiva dos deputados de esquerda podem votar a favor da derrubada do veto. A ideia é evitar o desgaste inevitável perante a opinião pública sobre um assunto de clamor popular e ainda por cima em ano de eleição.

“São as matérias que mais dominam esta legislatura: a violência nas ruas e o avanço do crime organizado que tem avançado na América Latina”, afirmou José Nelto (PP-GO), vice-líder do governo na Câmara.

Na avaliação de Nelto, o governo teve tempo suficiente para negociar o assunto, e mesmo assim escolheu vetar o principal ponto do PL.

Prioridades O veto, entretanto, só poderá ser votado depois que outros 28 vetos que trancam a pauta da sessão forem apreciados na sessão plenária. Para que o Congresso rejeite um veto, é necessária a maioria absoluta dos votos de deputados e senadores. Ou seja: ao menos 257 deputados e 41 senadores precisam se posicionar em favor da derrubada. Isso faz com que as sessões conjuntas sejam mais extensas

O apelo popular do PL das saidinhas faz com que os congressistas queiram aprová-lo o quanto antes. Para isso, líderes da Câmara estudam maneiras de resumir a votação dos 28 vetos ou conseguir inverter a ordem das apreciações de alguma maneira.

Atritos As discussões sobre o rol de prioridades do Congresso foram atrapalhadas pela deterioração das relações entre o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

Na última 5ª feira, a tensão entre os 2 escalou quando Lira chamou o petista de incompetente. Padilha respondeu dizendo que não se rebaixaria à discussão com o alagoano, e Pacheco preferiu se distanciar do conflito: afirmou que tem apreço por Padilha e disse preferir evitar intrigar.

As lideranças da Câmara e do Senado optaram por colocar panos quentes na tensão e retomar as discussões sobre a sessão conjunta na semana que vem. O Poder360 apurou que a estratégia do Congresso tornará a ser discutida na próxima 3ª feira (16.abr), durante a reunião de líderes na Residência Oficial da Presidência da Câmara.

