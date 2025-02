Congresso vira palco de “guerra de bonés” entre oposição e governo

O Congresso Nacional virou palco de uma “guerra de bonés” utilizados por parlamentares governistas e de oposição. A disputa política utilizando o acessório começou no sábado (1º/2), quando ministros licenciados do governo Lula usaram um boné temático para votar na eleição dos novos presidentes das Casas.

O boné usado por governistas, que vem nas cores azul ou amarelo, traz a frase “O Brasil é dos brasileiros”, bolada pelo ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom) do governo Lula, Sidônio Palmeira.

Nesta segunda (3/2), na sessão de abertura do ano legislativo, deputados de oposição apareceram com uma resposta: bonés que dizem “Comida barata novamente, Bolsonaro 2026”.

“A ideia foi do Sidônio. O Sidônio fez, a gente copia e faz melhor. Daqui para frente vai ser assim”, provocou o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante.

Veja fotos dos bonés:

1 de 4 Gabriel Buss/Metrópoles 2 de 4 Maria Eduarda Portela/Metrópoles 4 de 4 Maria Eduarda Portela/Metrópoles

O protesto da oposição também inclui um pacote de café com a foto do presidente Lula e a frase “Nem picanha, nem café”, em referência a promessas de campanha do petista. Outro pacote simula uma peça de picanha com uma foto do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), onde se lê “Picanha Black”.

Veja momento da sessão em que vários parlamentares usam os bonés com mensagens políticas:

Colaborou Maria Eduarda Portela.