Conheça 4 plataformas online que dão recompensas em Pix

Plataformas de pesquisa e de cashback proporcionam benefícios aos internautas

Ganhar dinheiro extra online nunca foi tão acessível como nos dias de hoje. Com uma variedade de plataformas e sites de recompensas disponíveis, é possível transformar tempo livre em oportunidades lucrativas. O cashback, que permite esse ganho, é uma estratégia norte-americana que conquistou o Brasil e o mundo há quase quatro décadas, e está em alta como nunca.

Uma pesquisa da Wildfire Systems Inc., divulgada pela PR Newswire, mostra que 90% dos compradores têm demonstrado maior interesse em receber recompensas e cashback quando fazem compras. Além disso, conforme mostrado pelo levantamento, os descontos influenciam positivamente as taxas de conversão do comércio eletrônico: 82% dos consumidores disseram que têm maior probabilidade de concluir uma compra quando têm um desconto ou recompensa.

Como funcionam as plataformas de recompensa?

As plataformas de recompensa são populares entre os consumidores por oferecerem formas de ganhar dinheiro ou de obter benefícios através de atividades cotidianas como compras e participação em pesquisas. Ambas as formas são vantajosas por oferecerem uma maneira acessível e eficiente de ganhar dinheiro ou economizar nas compras do dia a dia. São espaços para as pessoas compartilharem suas experiências e potencializarem a sua independência e liberdade para o consumo.

No MeSeems, plataforma da Mind Miners com mais de 10 anos de mercado e um número superior a 5 milhões de contas cadastradas, é possível ganhar, em média, até 500 pontos respondendo a 10 pesquisas. As pessoas que respondem pesquisas na plataforma ganham pontos que podem ser trocados por mais de 25 recompensas, como dinheiro em conta através do Pix – uma novidade da plataforma, recarga de celular, crédito para usar no McDonald’s, iFood, Outback e em lojas como Americanas.com, Casas Bahia, Lojas Renner, entre outras. Os usuários ganham recompensas por participar de estudos de mercado e ao fazer compras na própria plataforma, o que gera algum alívio financeiro nas despesas do dia-a-dia.

“A outra possibilidade é acumular pontos em nosso marketplace. São mais de 150 lojas online com até 24 pontos por real gasto. A pessoa também pode criar e consumir conteúdos sobre produtos e serviços. Então, além dela fazer isso sendo remunerada nas pesquisas, pode pedir sugestões ou indicar alguma experiência de consumo que teve com qualquer outra marca”, detalha o CEO da MindMiners, Renato Chu. “Com o lançamento do resgate via Pix, o MeSeems reafirma seu compromisso de tornar a bonificação dos seus usuários ainda mais prática e acessível, transformando suas experiências em dinheiro de maneira rápida e segura”.

De descontos e promoções a dinheiro em conta por meio do Pix, conheça quatro plataformas que dão recompensas em dinheiro e saiba como aproveitar essas possibilidades.

1) MeSeems

MeSeems é uma plataforma de pesquisa de mercado onde os usuários podem participar de pesquisas online e ser remunerados por suas opiniões. Após se cadastrar gratuitamente e preencher seu perfil, os usuários respondem pesquisas que correspondem aos seus interesses e perfil demográfico. Ao completar uma pesquisa, o usuário acumula pontos que podem ser trocados por dinheiro via Pix, vouchers de lojas ou outros tipos de recompensas. Com apenas 4.500 pontos, já é possível resgatar R$ 25,00, ou com 8.000 pontos, R$ 50,00.

A participação em pesquisas é flexível e pode ser realizada de qualquer dispositivo conectado à internet, permitindo que os usuários contribuam com suas opiniões e experiências de forma conveniente e segura. MeSeems valoriza a privacidade e a segurança dos dados dos usuários, garantindo que as informações coletadas sejam usadas apenas para fins estatísticos. Saiba mais.

2) Méliuz

A plataforma Méliuz é conhecida pelo seu programa de cashback, onde os usuários recebem de volta uma parte do valor gasto em compras realizadas nas lojas parceiras, tanto online quanto físicas. O funcionamento é simples: após se cadastrar gratuitamente no site ou aplicativo, o usuário busca por lojas participantes e realiza suas compras através de um link específico fornecido pelo Méliuz. Uma porcentagem do valor gasto retorna para o usuário como cashback, que pode ser acumulado e posteriormente transferido para a conta bancária através do Pix, ou utilizado para novas compras.

Além do cashback, a plataforma também oferece cupons de desconto para diversas lojas online, ampliando as oportunidades de economia para seus usuários. Saiba mais.

3) PicPay

PicPay é uma carteira digital que além de permitir pagamentos e transferências entre usuários, também oferece oportunidades de ganhar dinheiro através de diversas funcionalidades. Uma delas é o cashback em compras realizadas em estabelecimentos parceiros físicos e online. O usuário acumula uma parte do valor gasto como créditos no PicPay, que podem ser utilizados para novas compras, transferidos para amigos ou para a conta bancária através do Pix.

Além disso, frequentemente oferece promoções e campanhas que permitem aos usuários ganhar dinheiro de volta em categorias específicas de compras ou ao indicar amigos para o aplicativo. A plataforma também funciona como um facilitador de pagamentos em estabelecimentos físicos, substituindo a necessidade de dinheiro físico. Saiba mais.

4) Ame Digital

Ame Digital é uma carteira digital que oferece aos usuários a possibilidade de acumular cashback em compras realizadas nas lojas do grupo B2W (Americanas, Submarino, Shoptime). O valor acumulado pode ser utilizado para novas compras no próprio grupo ou transferido para a conta bancária através do Pix. A carteira também oferece promoções exclusivas e benefícios especiais para os usuários que utilizam a plataforma para pagamento.

Além do cashback, Ame Digital permite que os usuários realizem pagamentos em estabelecimentos físicos através do aplicativo, usando o saldo acumulado na carteira digital. Saiba mais.

MeSeems

MeSeems, plataforma da empresa de tecnologia especializada em pesquisa digital MindMiners. Na plataforma as pessoas que respondem pesquisas ganham pontos que podem ser trocados por mais de 25 recompensas incríveis: recarga de celular, crédito para usar no McDonald’s, iFood, Outback e em lojas como Americanas.com, Casas Bahia, Lojas Renner, entre outras. Até hoje, mais de 4 milhões de pessoas utilizaram o MeSeems em todo o Brasil. Na ferramenta, os usuários ganham recompensas por participar de estudos de mercado e ao fazer compras na própria plataforma