Conheça a futura rainha da Espanha, julgada por não ajudar em tragédia

Próxima rainha da Espanha, a princesa Leonor das Astúrias é a primogênita do rei Felipe VI e da rainha Letizia. Com 19 anos, ela está no epicentro de uma polêmica, que pode vir a gerar reflexos negativos ao comandar o Palácio de Zarzuela. A próxima monarca não se colocou à disposição para ajudar as vítimas de uma enchente, que já matou mais de 200 pessoas.

Com o título de pior tragédia do século na Espanha, as inundações em Valência, Castilha-La Mancha e Andaluzia foram decorrentes do fenômeno conhecido como Depressão Isolada de Alta Altitude (Dana). Até então, a princesa Leonor não participou dos esforços de salvamento e limpeza nas regiões, embora tenha experiência em treino militar.

6 imagens Fechar modal. 1 de 6 Leonor não se colocou à disposição para ajudar as vítimas do fenômeno meteorológico Dana Carlos Alvarez/Getty Images 2 de 6 A princesa está com 19 anos Carlos Alvarez/Getty Images 3 de 6 Primogênita do rei Felipe, Leonor será a próxima rainha da Espanha Paolo Blocco/WireImage/Getty Images 4 de 6 Princesa Leonor, rei Felipe, rainha Letizia e infanta Sofia Toni Galan/Getty Images 5 de 6 As filhas do rei Felipe e da rainha Letizia tiram selfie nos jogos olímpicos Pascal Le Segretain/Getty Images 6 de 6 A apresentação da princesa Leonor aos súditos espanhóis Lalo Yasky/WireImage/Getty Images

Futura rainha da Espanha

Caso esteja interessado em saber detalhes da vida da princesa, a coluna Claudia Meireles vai te contar. Desde 31 de outubro do ano passado, Leonor, ao completar a maioridade, poderia assumir legalmente o cargo de chefe de Estado do país europeu, inclusive ela fez um juramento à Constituição.

Detentora do título de princesa das Astúrias, Leonor de Bórbon Ortiz segue os mesmos passos dados pelo pai, o rei Felipe. Ela se encontra em treinamento militar com duração de três anos, tendo já concluído a primeira etapa, no Exército, e atualmente frequenta a Marinha. Em seguida, passará para a Aeronáutica.

Quando a princesa ascender ao posto de majestade, automaticamente, se tornará a comandante suprema das Forças Armadas da Espanha. No ano passado, Leonor concluiu os estudos na UWC Atlantic College, instituição fixada no País de Gales. A herdeira do trono é uma jovem discreta e será a primeira rainha regente desde o século 19.

Namoro com brasileiro

Fluente em espanhol e inglês, Leonor pode ter aprendido algumas palavras em português, afinal namorou por algumas semanas o brasileiro Gabriel Giacomelli. Eles se conheceram no colégio de elite UWC Atlantic, no País de Gales, onde estudaram juntos. Quem está na instituição de ensino é a irmã da princesa, a infanta Sofia, de 17 anos.

Para saber mais, siga o perfil de Vida&Estilo no Instagram,